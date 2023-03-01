"Мелитополь — это "вишенка" "крымского тортика": боец ВСУ описал ход контрнаступления

Направлением весеннего контрнаступления ВСУ будут Мелитополь и Бердянск, освобождение которых позволит деоккупировать Крым.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

Боец прокомментировал заявление ГУР Минобороны о том, что ВСУ весной смогут перейти в контрнаступление с главной целью "вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью России". Карась не исключил, что речь может идти об освобождении Мелитополя и Бердянска.

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"На данный момент мы можем озвучить Мелитополь, но может быть много интересного. Нашим Генштабу и Главному управлению разведки виднее. Они вместе готовят много интересного. Но по логике мы понимаем, что стратегически Мелитополь, Бердянск – вот это направление будет. Он слишком вкусный, чтобы им не воспользоваться, чтобы "крымская запеканочка подгорела". Но в какой последовательности это произойдет – это мы увидим уже по ходу развития событий", – рассказал военный.

Он заверил, что это будет трагедия для российских окупантов, ведь под огневым контролем ВСУ окажется Крымский мост – главная логистическая артерия группировки врага на юге Украины.

"Конечно, это будет трагедия для россиян. "Крымский тортик" — это будет "вишенка". Мелитополь — это "вишенка" "крымского тортика". А когда "тортик" будет "съеден", то это все, на чем держится сейчас Путин. И Крымский мост будет однозначно под средствами поражения. Это вообще слабая логистическая артерия. Будет вообще прервано все сообщение на юге", – объяснил Карась.

По его мнению, после деоккупации Крыма произойдет развал путинского режима и возможно даже убийство президента России.

"История Крыма не будет простой. Они будут драться, потому что это будет фактически по меньшей мере развал путинской России. То есть, думаю, у них внутри будет внутренний государственный переворот. И, может, "деда" отравят там каким-то мышьяком, якбобы "дед" не выдержал потери Крыма. Вот там какие-то новые генералы, Шойгу заменяет его… Война от этого не остановится, но уже будет намного интереснее. Когда закончится Крым – закончится Путин", – резюмировал боец ВСУ.

Напомним, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, ВСУ не пойдут в контрнаступление, пока продолжаются адские бои за Бахмут. К контрнаступлению украинские войска могут быть готовы в конце апреля-начале мая.

Комментируя возможные направления контранаступления, военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что "все Азовское побережье весной будет освобождено от российских войск – от Мелитополя до Мариуполя, а может и до Новоазовска".

Что касается освобождения Крыма, то в Силах обороны юга заверили, что ожесточенных боев за полуостров не будет, а его деоккупация пойдет по другому сценарию.

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