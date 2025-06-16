Менеджер или электрик: какие профессии нужны в Украине, чтобы найти работу

Работа в Украине / © pixabay.com

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В Украине завершается проведение национального мультипредметного теста и с 1 июля начинается вступительная кампания в высшие учебные заведения и учреждения профтехобразования. 312 тысяч украинских выпускников сейчас стоят перед выбором избрания будущей специальности.

В Министерстве образования советуют оценить рынок вакансий и спрогнозировать, какие профессии будут кормить через пять лет — менеджеры или электрики/

Журналист Игорь Бондаренко уже попробовал свои силы в новой для себя профессии.

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Мастер-инструктор ставит задачу съемочной группе ТСН. Журналист должен сварить две металлические пластины. Задача осложнена отсутствием какого-либо опыта работы газоэлектросварщиком.

Шлем виртуальной реальности и обучающая программа позволяет новичкам освоить азы новой профессии. Не тратя материалы и максимально безопасно для сложного процесса.

Через несколько дней на этой новой учебной площадке бывших экономистов, менеджеров и юристов будут переучивать на технические профессии, которых сейчас очень не хватает в Украине.

В Украине — кадровый голод. Миграция и мобилизация только увеличивают дефицит работников. На портале Государственной службы занятости почти 250 тысяч вакансий. Большинство из них рабочие профессии. Но украинские выпускники школ упорно следуют довоенной моде выбора.

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В Министерстве образования в очередной раз пытаются направить абитуриентов в выборе будущей специальности. Госзаказ, гранты и ваучеры на обучение увеличивают для нужных стране профессий. Каждый десятый запрос от государства на учителей, в частности физики, химии, математики. Также Украине нужны медики, строители, инженеры, аграрии.

«Мы имеем очень модные специальности: менеджмент, право, туризм, гостинично-ресторанное дело, журналистика, стоматология — это те, которые якобы имеют ты выйдешь и будешь зарабатывать большие деньги. На самом деле в этих специальностях перенасыщен рынок труда», — говорит заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

Елена из Запорожья приехала в столицу освоить новую для себя профессию — оператор станков ЧПУ До этого девушка работала бухгалтером, продавцом, кассиром. С началом полномасштабки собирали дроны, но решила пойти дальше и помогать стране на одном из оборонных предприятий.

Операторы станков с числовым программным управлением тоже очень нужны стране. Через полтора месяца эти студенты пойдут на производственные предприятия. Сначала на практику, потом — работать. Только в прошлом году переобучение прошли 100 тысяч украинцев. К тому же на рынке труда зарплаты технарей уже превышают доходы юристов и менеджеров. И трехсот тысячная армия школьников-выпускников в выборе будущей специальности должна была бы учитывать профессии, которые в ближайшее десятилетие будут на вес золота.

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