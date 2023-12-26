"Менструальная полиция", обязательное рождение детей и бедность: за что казнили диктатора Чаушеску

В декабре 1989 года казнили румынского диктатора Николае Чаушеску и его жену Елену. Их обвинили в геноциде собственного народа и наличии счетов в иностранных банках.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Станислава Ясинского.

Чаушеску сделал Румынию самой демократичной страной Варшавского блока

В начале своего правления 47-летний генерал Николае Чаушеску на время делает Румынию самой демократической страной Варшавского блока. Румыны в 60-х годах могли читать не только собственную прессу, но и западные газеты.

А Чаушеску в прямом смысле торгует своими согражданами - позволяет выехать на запад немцам и евреям, но просит от мира - финансовых компенсаций - по 5 тысяч долларов за одного человека. Румынский лидер осуждает ввод войск СССР в Чехословакию, а позже войну в Афганистане. Все это сделало Чаушеску популярным на Западе. Его принимала даже королева Елизавета.

Культ личности

"В 70-х Румыния активно монетизирует дружбу с Европой и США. Бедная страна подсаживается на западные кредиты - а ее вождь живет во дворце на 80 комнат и понемногу привыкает к официальным титулам вроде "гений Карпат", "источник нашего мира", "полноводный Дунай ума". Все телепрограммы с тем жестко цензурируют - снимать отца нации из-за малого роста можно только с правильных точек", - отмечает корреспондент ТСН.

Культ личности требует от Чаушеску построить собственный мегапроект. И в отличие от Сталина и Гитлера, ему это удастся! Для строительства этого мегалитического "дворца народа" Чаушеску приказывает отселить тысячи людей и снести несколько километров исторического центра Бухареста. Этот дом ценой несколько миллиардов долларов 20 тысяч строителей возводили более десяти лет. В нем 1100 комнат и он является вторым в мире по размерам офисным зданием - после американского Пентагона.

Жизнь в Румынии времен Чаушеску

Запрет абортов и обязательное количество детей

Но Чаушеску расстреляли не за дворец. А за почти тридцатилетние пытки над миллионами своих подданных. В 1966 году Чаушеску заражается фантастической мечтой сделать Румынию - великой. При этом величие он понимает буквально. Для новых заводов нужно много рабочих! И отец нации запрещает румынам аборты, контрацепцию и даже половое воспитание.

"Плод - собственность государства. Каждый человек, избавляющийся от ребенка - дезертир, нарушающий законы национальной непрерывности", - говорил диктатор.

Диктатор вводит обязательное количество детей в румынских семьях - сначала это 4 ребенка, а позже 5. Развод стал почти невозможным. А чтобы женщины не избегали деторождения, Чаушеску создает специальное подразделение в составе своей Секуритата - румынского КГБ. Их назвали "менструальная полиция". Они ходили по предприятиям и проверяли периодичность месячных у всех работниц. За бездетность Чаушеску установил гигантский налог.

Жизнь в Румынии

Сотни тысяч детей оказались в детдомах

За первые годы - рождаемость растет в два раза! Но румыны жили бедно и не могли прокормить и выучить новых детей. За годы правления Чаушеску в детских домах оказываются сотни тысяч детей. Около десяти тысяч румынских женщин погибают от незаконных абортов, проводившихся в страшных антисанитарных условиях.

Жена диктатора Елена, несмотря на внешность европейской бизнес-леди, тоже носила кучу абсурдных титулов А это - его сын Нико - должен был бы унаследовать отцовское королевство, но не сложилось. В идеальном мире, построенном вокруг этой тоталитарной семьи - дорогие автомобили, вечеринки, охота. Судя по количеству фото в архивах, Чаушеску при жизни убил десятки медведей и сотни других зверей. И чем богаче становился этот мир, тем хуже жили простые румыны.

Бедность в Румынии

В начале 80-х зарубежные кредиторы начали все сильнее требовать возврата денег. И румынский диктатор решил - пока будет возвращать несколько десятков миллиардов долларов, можно еще немножко прикрутить гайки.

Нормы, в которых жил румынский народ последние десять лет, напоминали концлагерь. Вся еда - по карточкам. Бетонные аналоги советских хрущевок, в которых жило большинство городского населения, почти не отапливались зимой. Лимиты потребления электроэнергии были настолько мизерными, что отдельная семья могла включить одну 15-ваттную электролампочку на комнату, а холодильники или стиральные машины - оказались под запретом. Катастрофа в медицине - не хватало самых необходимых лекарств. Средний румынский школьный класс - это 45-50 детей. Все несогласные с такими условиями попадали в еще худшие - о сети специальных карательных психбольниц, откуда никто не выходил, до сих пор ходят легенды.

Протесты в Румынии

В 1989 году в Румынии вспыхнули протесты. Армия пыталась гасить беспорядки, но восстание ширилось. И в декабре 1989 года диктатор решает бежать. На вертолете прямо с крыши "дворца народов". Затем - на случайных автомобилях, которые служба охраны конфискует у простых румын. Его задерживают военные по приказу одного из генералов - старого товарища семьи Чаушеску. Трибунал проходит в воинской части, несколько последних ночей подсудимых закрывали в БТРе. Среди обвинений - банковские счета на западе и геноцид собственного народа. Все происходит в спешке - суд, приговор - и казнь.

Протест в Румынии

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Напомним, Лукашенко во время визита в Путин пригрозил Украине "крушением".

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