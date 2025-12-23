- Дата публикации
"Меня аж подбросило": жители дома в Киеве, в который попал российский "Шахед", рассказали о страшной ночи
Россияне в очередной раз атаковали Киев. Дрон оккупантов попал в крышу жилого дома.
23 декабря российский ударный беспилотник попал в крышу столичной пятиэтажки. Мощная взрывная волна разнесла квартиры в эпицентре удара, повредила газовую трубу и оставила людей без окон в 10-градусный мороз.
О последствиях атаки рассказывает корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.
Состояние пострадавших: двое в тяжелом состоянии
В результате атаки ранения получили пять человек. Большинство из них имеют резаные раны от осколков стекла.
16-летняя девушка: среди раненых, получила необходимую помощь.
48-летняя женщина: находится в больнице с тяжелыми осколочными ранениями. Всего госпитализированы три человека, двое из которых — в стабильно тяжелом состоянии.
«Меня аж подбросило»: как выживали жители
Большинство жителей спасла привычка уходить в укрытие или пользоваться правилом «двух стен». Валентина, чей дом расположен вплотную к месту попадания, вспоминает момент взрыва с ужасом:
«Я сидела в туалете, оно как бабахнуло — меня аж подбросило! Слышу, как уже все повылетало», — рассказывает женщина.
В соседних квартирах ситуация еще хуже. Те, кто вернулся с работы, находят свои дома с вывернутыми дверями и полностью разбитым интерьером.
Ликвидация последствий: мороз диктует условия
На месте работают спасатели, энергетики и газовики. Дом отключили от газоснабжения из-за повреждения трубы на первом этаже.
Крыша: взрыв разнес шиферную кровлю, коммунальщики срочно демонтируют аварийные балки.
Окна: повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек. Поскольку ночью ожидается -10°C, окна забивают фанерой и пленкой в авральном режиме.
Машины: десятки машин во дворе посечены обломками.
В полиции Киева сообщили, что рядом с местом удара развернута штабная палатка. Там следователи принимают заявления о поврежденном имуществе, а психологи оказывают помощь пострадавшим.
Также в местной школе открыли пункт помощи, где можно оформить документы на получение денежных выплат от города.
