"Меня аж подбросило": жители дома в Киеве, в который попал российский "Шахед", рассказали о страшной ночи

Последствия атаки дронов / © Полиция Киева

23 декабря российский ударный беспилотник попал в крышу столичной пятиэтажки. Мощная взрывная волна разнесла квартиры в эпицентре удара, повредила газовую трубу и оставила людей без окон в 10-градусный мороз.

О последствиях атаки рассказывает корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

Состояние пострадавших: двое в тяжелом состоянии

В результате атаки ранения получили пять человек. Большинство из них имеют резаные раны от осколков стекла.

16-летняя девушка: среди раненых, получила необходимую помощь.

48-летняя женщина: находится в больнице с тяжелыми осколочными ранениями. Всего госпитализированы три человека, двое из которых — в стабильно тяжелом состоянии.

«Меня аж подбросило»: как выживали жители

Большинство жителей спасла привычка уходить в укрытие или пользоваться правилом «двух стен». Валентина, чей дом расположен вплотную к месту попадания, вспоминает момент взрыва с ужасом:

«Я сидела в туалете, оно как бабахнуло — меня аж подбросило! Слышу, как уже все повылетало», — рассказывает женщина.

В соседних квартирах ситуация еще хуже. Те, кто вернулся с работы, находят свои дома с вывернутыми дверями и полностью разбитым интерьером.

Ликвидация последствий: мороз диктует условия

На месте работают спасатели, энергетики и газовики. Дом отключили от газоснабжения из-за повреждения трубы на первом этаже.

Крыша: взрыв разнес шиферную кровлю, коммунальщики срочно демонтируют аварийные балки.

Окна: повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек. Поскольку ночью ожидается -10°C , окна забивают фанерой и пленкой в авральном режиме.

Машины: десятки машин во дворе посечены обломками.

В полиции Киева сообщили, что рядом с местом удара развернута штабная палатка. Там следователи принимают заявления о поврежденном имуществе, а психологи оказывают помощь пострадавшим.

Также в местной школе открыли пункт помощи, где можно оформить документы на получение денежных выплат от города.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Все о последствиях массированной атаки 23 декабря: основной удар пришелся на запад Украины