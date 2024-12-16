"Меня обманули": подрывник из Днепра на суде сделал признание – кого обвиняет

Подозреваемый в теракте в Днепре уверяет, что никого не хотел убивать, а думал, что речь идет об акции против коррупции.

Подозреваемый в совершении теракта в Днепре был доставлен в суд, где ему избирают меру пресечения. 37-летний мужчина был задержан через несколько часов после взрыва.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Ольга Павловская из зала суда.

Подозреваемый у терактов в Днепре заявил, что думал, что это акция против коррупции, и не думал, что это будет убийство. Мужчина уверяет, что думал, что в пакете краска, а не взрывчатка.

"Я не знал. После того, как взорвалось, как так и подумал, что меня на**али (обманули – ред.). Я дурак. Я причастен к этому, но без злого умысла. Я не хотел убивать. Я был неосведомлен. в этом", – говорит подозреваемый.

Мужчина признал, что за содеянное ему предлагали деньги, но говорит, что был готов совершить поступок бесплатно, ведь считал, что речь идет об акции против коррупции, а он "не любит взяточников".

Самодельное устройство сработало возле админздания Днепра в субботу днем. Один человек погиб. Еще четверо получили ранения. Среди них – двое полицейских. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

О подозреваемом известно, что мужчина родился на Днепропетровщине, жил в разных городах Украины. В своих соцсетях выставлял фото из Москвы и оккупированного Крыма. В полиции считают: он совершил теракт по указаниям спецслужб РФ. Прокуратура будет просить его отправить в СИЗО без права внесения залога. За совершение теракта мужчине грозит пожизненное заключение.

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"МЕНЯ НАЕ**ЛИ!" ПОДРЫВАТЕЛЬ из Днепра на суде сделал ПРИЗНАНИЕ

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