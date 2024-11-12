"Меня обменяли, отец в тот же день пропал без вести": военный, пробывший 830 дней в плену, рассказал тяжелую историю

Сергей Можаровский – военный срочной службы 12-й бригады оперативного назначения НГУ, защитник Мариуполя. Он пробыл в плену 830 дней. А в день освобождения пропал без вести его отец.

В интервью TSN.UA военный рассказал, что имеет сложную историю отношений с отцом. Сейчас ему очень досадно, что не может забрать его тело и похоронить по-человечески.

“Мой папа со мной не жил. Когда я был еще маленький, они расстались с мамой, и у него была другая семья. Он не слишком уделял мне время. Мне всегда не хватало отца. Но мы с ним связи не теряли, и он там и к бабушке приезжал, мы с ним общались. Всего было очень мало. Уже в сознательном возрасте у меня была из-за этого обида. Когда все эти события произошли, я выхожу из плена, звоню бабушке, говорю: "Все, я вернулся". И проходит буквально несколько дней, и она мне сообщает, что отец пошел служить. Ну она мне это еще и раньше сказала, как только я вышел, что он сейчас служит в 53-1 бригаде, все нормально. А потом прошло несколько дней, и она говорит, что ей поступило сообщение, что он без вести пропал. Только тебя поменяли и узнали, что он исчез”, – говорит военный.

Его отец был на Торецком направлении. Известно, что он пропал без вести вместе с группой на первом боевом выезде. Тогда он служил всего полгода и только прошел обучение.

"Они приехали на ноль, поехали и пропали. Нашли их сгоревшую машину. И вроде бы поднимали дрон, видели тела. Ну а потом уже увидели фото, где мужчина очень похож на моего отца. У меня есть надежда, что он выжил, может, в плен попал. Но это очень маловероятно. Сейчас досадно за то, что нельзя даже забрать его тело оттуда и похоронить по-человечески”, — рассказал Сергей Можаровский.

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