"Меня предали": самая старшая роженица Украины Подвербная объявила реванш за 13-летнюю дочь

79-летняя жительница Чернигова Валентина Подвербная, которая является мамой 13-летней Анны-Марии Подвербной, пытается кардинально изменить свою жизнь и все же вернуть себе дочь.

Напомним, полтора года назад Анна пожаловалась на бытовые условия, в которых она проживала, и на то, что мать якобы применяет против нее физическую силу. Соцслужбы и правоохранители забрали девочку у Подвербной-старшей, а впоследствии Анна Подвербная стала проживать в другой семье. По решению суда у Валентины Подвербной ребенка отобрали, но женщину не лишили родительских прав.

Как выяснил ТСН.ua, Подвербную-старшую не устроил такой ход событий и она начала делать все, чтобы как минимум после того, как в феврале следующего года девочке исполнится 14 лет, вернуть ее себе. Ради этого она начала кардинально менять бытовые условия в квартире.

"Валентина Григорьевна купила в квартиру новую мебель, новую постель. Мы были у нее и видели это. Мебель действительно очень хорошая, хорошая постель. Она нормально обустроила квартиру. Она готовится к возвращению дочери. Также она нам сообщила, что пригласит соцслужбы после того, как сделает ремонт. Пока не приглашала", — рассказала ТСН глава управления по делам детей Черниговского городского совета Елена Зинченко.

Относительно самой Анны Подвербной, история которой приобрела резонанс и 13 лет назад, и в прошлом году, Елена Георгиевна сообщила следующее:

"Сейчас девочка продолжает проживать в новой семье. У нас нет замечаний к ней (семье) относительно исполнения опекунских обязанностей. В свою очередь, мама все время спрашивает о своем ребенке, беспокоится о нем. Я знаю, что они (Анна и Валентина Подвербные) — ред.) общаются. Известно, что встречи согласовываются с женщиной-опекуном, известно, что и ребенок периодически приходит к ней (Валентины Подвербной — Ред.), встречаются и на нейтральной территории".

В горсовете не исключают, что после того, как девочке исполнится 14 лет, возможны новые судебные процессы касательно ее судьбы.

"Будем смотреть, что решит суд. Будет учтено мнение ребенка о том, где он захочет проживать. После того, как девочке исполнится 14 лет, он сможет самостоятельно подавать иски в суд".

Соседи жалуются на матерщину

В свою очередь, соседи Подвербной-старшей нам подтвердили информацию горсовета.

"Валентина Григорьевна, похоже, существенно меняет обстановку в квартире и готовится как-то возвращать себе дочь. Видели эту женщину, как она выносила на мусорник старую мебель", — рассказали нам соседи Подвербной.

Вместе с тем, жильцы этого дома говорят, что время от времени очень слышно, как Подвербная с кем-то общается очень громко и это общение является сплошным набором матюков со стороны Подвербной.

"Сначала она плачет, а потом гнет такие маты, что уши "вянут". Но других голосов в квартире не слышно, поэтому можно предположить, что она общается таким образом с кем-то по телефону", — говорит соседка Подвербной.

ТСН.ua пытался пообщаться и с Валентиной Подвербной. Пенсионерка о ситуации с дочерью высказалась лишь двумя словами: " Меня предали! "

Кто именно – на этот вопрос женщина не ответила и бросила трубку. Ранее она сообщала, что на обустройство квартиры тратит почти всю свою небольшую пенсию.

Семья Подвербных: что известно

Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.

После публикации сообщения в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября 2023 Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

А в июне этого года Валентина Подвербная в комментарии для ТСН.ua высказала мнение о том, что если бы у нее была возможность, то она родила бы еще одного ребенка.

"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня вернулась бы ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это (процедуру искусственного оплодотворения — Ред.)", — рассказывала нам Подвербная-старшая.

В свою очередь врач, который 13 лет назад делал Подвербной искусственное оплодотворение, рассказывал ТСН.ua, что после скандала с этой роженицей, репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет. От официальных комментариев врач отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства.

В Запорожье женщина родила дорогой в роддом

Ранее сообщалось о том, что самая старшая роженица Украины Подвербная хочет родить еще одного ребенка.

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