"Меня просто подбросило с дивана": шокирующие рассказы очевидцев ракетного удара по Харькову

Россияне атаковали Харьков

Ночью россияне запустили ракеты по гражданской и энергетической инфраструктуре Харькова — там масштабные обесточивания. Около семи часов вечера российские войска сначала атаковали город беспилотниками, а затем нанесли ракетные удары.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Взрывы в Индустриальном районе

Наибольший удар пришелся по Индустриальному району. Ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры, а также по гражданским объектам — повреждены лицей, детский сад и жилые многоэтажки. Жители домов рядом со школой, куда попала ракета, рассказывают — взрыв был очень мощный, выбило окна, в квартирах осыпалась штукатурка, люди в панике выбегали из домов.

Юрий, харьковчанин: «Я как раз спал, меня с дивана подбросило. Двери открываю — а их заклинило. Сосед помог. В подъезде выбило окно. Спасатели забивали окна фанерой».

Сергей, харьковчанин: «Взрывы, видел вспышку, окна пооткрывались. Стена отошла, там трещина теперь большая. Повезло, что окна не полностью закрыл, а так бы их выбило».

Борьба за тепло и состояние раненых

Ранения получил охранник учебного заведения, еще одна работница получила острый шок. Также за медицинской помощью обратился 78-летний мужчина — у него диагностирована острая реакция на стресс. Повреждены по меньшей мере десятки жилых домов, учебные заведения и объекты гражданской инфраструктуры.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова: «Мы имеем 16 домов, которые получили повреждения. Это крыши, это выбитые окна. Сейчас работают наши коммунальные службы для того, чтобы быстро закрыть контуры, потому что очень низкая температура воздуха. И нам нужно очень быстро работать».

Энергетический блэкаут и остановка поездов метро

После ударов в Харькове и области возникли серьезные перебои с электроснабжением. В части районов свет исчез полностью, в других фиксировали перепады напряжения. Из-за обесточивания в городе временно остановилось движение поездов метро на Салтовской и Алексеевской линиях. Полноценное движение удалось восстановить только сегодня.

Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА: «Под ударами была наша энергетика. Есть достаточно серьезные повреждения. Сейчас все бригады работают на местах для того, чтобы оперативно ликвидировать последствия. Понимаем, что часть Харькова без электроснабжения, по области так же применены аварийные графики отключений».

Сейчас на местах ударов работают коммунальные и аварийные службы — ликвидируют последствия обстрела и восстанавливают повреждения. После обстрела электроснабжение в Харькове восстановили, однако сейчас в городе и области действуют сетевые ограничения.

