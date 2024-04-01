"Меня слили": ровенский военком требует расследования обстоятельств, при которых он целовался на работе

В Сети появилось видео, как начальник Ровенского ТЦК страстно целуется с разными девушками.

Ровенский военком Александр Ярмошевич впервые прокомментировал для прессы скандальное видео, где, по утверждению соцсетей, он целовался с несколькими военнослужащими-женщинами прямо в рабочем кабинете ТЦК.

ТСН.ua обратился к Александру Ярмошевичу с предложением прокомментировать ситуацию, на что он письменно ответил: "Есть ли смысл, если военное командование меня просто слило, написав, что я самостоятельно написал рапорт о перемещениях, якобы признав вину, без каких-либо расследований и остального".

Согласно открытой информации, Александр Ярмошевич женат и имеет ребенка.

Оперативное командование "Запад" на своей странице в Facebook сообщило, что из-за общественного резонанса от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей.

"Приказ о его назначении в новое место службы подписан соответствующим руководством", — говорится в сообщении.

Напомним, любовный скандал с ровенским военкомом взбудоражил Сеть.

Читайте также ведущие новости дня: