Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Меня спасло только предчувствие": в Днепре из-за ракетных ударов России разбита целая улица (фото, видео)

Дата публикации
Просмотры
878
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
"Меня спасло только предчувствие": в Днепре из-за ракетных ударов России разбита целая улица (фото, видео)

Последствия обстрела Днепра

Оккупанты ракетами атаковали Днепр.

Враг атаковал Днепр двумя ракетами. Обломками повредило дома: частные и многоэтажные. На стоянках избило полтора десятка автомобилей.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

В Днепре из-за российских обстрелов целая улица разбитых домов. Жители не успели оправиться от громкого рассвета — берутся наводить порядок во дворах и домах. Разбирают разбитые крыши и окна, сбрасывают с крыши обломки.

Татьяна Серова / ©
Татьяна Серова

На когда-то красивом дворе Татьяны сейчас все в битом стекле. От второго этажа дома почти ничего не осталось. Женщина чудом уцелела, проснулась за секунды до взрыва, Успела соскочить с кровати, на которую через мгновение — уже посыпался потолок. Ее семья бежала к укрытию, но забежать туда не успели, потому что раздался второй взрыв.

"Меня спасло только предчувствие", – говорит Татьяна Серова.

Татьяна показывает свой дом, разрушенный российской ракетой / ©
Татьяна показывает свой дом, разрушенный российской ракетой

Соседний дом пострадал не меньше. После первого взрыва, вспоминает владелица Людмила, жильцы пытались спрятаться хотя бы за две стены.

"Как оно просвистело и бахнуло, мужчина быстро схватил младшего ребенка, старший быстро — на кухню, младший — на кухню. Мужчине порезало немного спину, а старшему ребенку делают операцию у Мечникова перебило переносицу", — говорит Людмила.

Угрозы жизни ее мужа и сына нет, а вот дом значительно поврежден.

В общей сложности во время российской атаки пострадали семеро — двое из них дети. Меньше всего месяц, с ним все будет хорошо, успокаивают медики. Госпитализировать пришлось и двоих взрослых, мужчину и женщину. У них взрывные травмы и ранения. Состояние стабильное.

В помощь жителям пострадавших домов кроме коммунальщиков приехали волонтеры. Помогают перекрыть крыши и закрыть окна.

В городе уже подсчитали — из-за утренней ракетной атаки повреждены 16 многоэтажек, более трех десятков частных домов, школа, больница и 15 авто. Заново придется ставить 5 сотен окон.

Последствия обстрела Днепра / ©
Последствия обстрела Днепра

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 5 июня 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, в Днепре в ночь на 4 июня прогремели два мощных взрыва.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация