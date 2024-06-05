"Меня спасло только предчувствие": в Днепре из-за ракетных ударов России разбита целая улица (фото, видео)

Враг атаковал Днепр двумя ракетами. Обломками повредило дома: частные и многоэтажные. На стоянках избило полтора десятка автомобилей.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

В Днепре из-за российских обстрелов целая улица разбитых домов. Жители не успели оправиться от громкого рассвета — берутся наводить порядок во дворах и домах. Разбирают разбитые крыши и окна, сбрасывают с крыши обломки.

Татьяна Серова

На когда-то красивом дворе Татьяны сейчас все в битом стекле. От второго этажа дома почти ничего не осталось. Женщина чудом уцелела, проснулась за секунды до взрыва, Успела соскочить с кровати, на которую через мгновение — уже посыпался потолок. Ее семья бежала к укрытию, но забежать туда не успели, потому что раздался второй взрыв.

"Меня спасло только предчувствие", – говорит Татьяна Серова.

Татьяна показывает свой дом, разрушенный российской ракетой

Соседний дом пострадал не меньше. После первого взрыва, вспоминает владелица Людмила, жильцы пытались спрятаться хотя бы за две стены.

"Как оно просвистело и бахнуло, мужчина быстро схватил младшего ребенка, старший быстро — на кухню, младший — на кухню. Мужчине порезало немного спину, а старшему ребенку делают операцию у Мечникова перебило переносицу", — говорит Людмила.

Угрозы жизни ее мужа и сына нет, а вот дом значительно поврежден.

В общей сложности во время российской атаки пострадали семеро — двое из них дети. Меньше всего месяц, с ним все будет хорошо, успокаивают медики. Госпитализировать пришлось и двоих взрослых, мужчину и женщину. У них взрывные травмы и ранения. Состояние стабильное.

В помощь жителям пострадавших домов кроме коммунальщиков приехали волонтеры. Помогают перекрыть крыши и закрыть окна.

В городе уже подсчитали — из-за утренней ракетной атаки повреждены 16 многоэтажек, более трех десятков частных домов, школа, больница и 15 авто. Заново придется ставить 5 сотен окон.

Последствия обстрела Днепра

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Напомним, в Днепре в ночь на 4 июня прогремели два мощных взрыва.

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