"Меня спасло только предчувствие": в Днепре из-за ракетных ударов России разбита целая улица (фото, видео)

Оккупанты ракетами атаковали Днепр.
Враг атаковал Днепр двумя ракетами. Обломками повредило дома: частные и многоэтажные. На стоянках избило полтора десятка автомобилей.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.
В Днепре из-за российских обстрелов целая улица разбитых домов. Жители не успели оправиться от громкого рассвета — берутся наводить порядок во дворах и домах. Разбирают разбитые крыши и окна, сбрасывают с крыши обломки.
На когда-то красивом дворе Татьяны сейчас все в битом стекле. От второго этажа дома почти ничего не осталось. Женщина чудом уцелела, проснулась за секунды до взрыва, Успела соскочить с кровати, на которую через мгновение — уже посыпался потолок. Ее семья бежала к укрытию, но забежать туда не успели, потому что раздался второй взрыв.
"Меня спасло только предчувствие", – говорит Татьяна Серова.
Соседний дом пострадал не меньше. После первого взрыва, вспоминает владелица Людмила, жильцы пытались спрятаться хотя бы за две стены.
"Как оно просвистело и бахнуло, мужчина быстро схватил младшего ребенка, старший быстро — на кухню, младший — на кухню. Мужчине порезало немного спину, а старшему ребенку делают операцию у Мечникова перебило переносицу", — говорит Людмила.
Угрозы жизни ее мужа и сына нет, а вот дом значительно поврежден.
В общей сложности во время российской атаки пострадали семеро — двое из них дети. Меньше всего месяц, с ним все будет хорошо, успокаивают медики. Госпитализировать пришлось и двоих взрослых, мужчину и женщину. У них взрывные травмы и ранения. Состояние стабильное.
В помощь жителям пострадавших домов кроме коммунальщиков приехали волонтеры. Помогают перекрыть крыши и закрыть окна.
В городе уже подсчитали — из-за утренней ракетной атаки повреждены 16 многоэтажек, более трех десятков частных домов, школа, больница и 15 авто. Заново придется ставить 5 сотен окон.
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Напомним, в Днепре в ночь на 4 июня прогремели два мощных взрыва.
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