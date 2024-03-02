"Меня сжег испанский стыд!": военный рассказал о мужчинах в зале, которые разбегались от него из-за формы

Владислав Дутчак на позывной "Доцент" — историк, кандидат философских наук, младший лейтенант Национальной гвардии "Азов". Он рассказал о своем отношении к уклоняющимся от мобилизации и вспомнил, как однажды зашел в форме в спортклуб.

В интервью ведущей ТСН Наталье Островской военный возмутился, что "накаченные бройлеры" разбегались кто-куда, потому что думали, что он из Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Доцент говорит, что ему очень болит и печет стыд от того, что в Украине есть такие мужчины.

“Недавно я имел честь вручать шевроны нашим рекрутам. Для себя отмечаю в очередной раз, что основная масса добровольцев, а наше подразделение формируется добровольно. Да, мы мобилизуем людей, но люди сами приходят, заполняют анкеты в рекрутинговые центры, просят о переводе из других подразделений. Это осознанный выбор. И подавляющее большинство – это молодежь 18-23 года. Это юноши, которые по закону еще имеют отсрочку", — рассказал военный.

В ходе реабилитации Владислав Дутчак ходил в тренажерный зал. Он говорит, что однажды не успел переодеться в гражданскую одежду. Это вызвало неожиданную реакцию в зале — мужчины разбегались кто-куда.

Наталья Островская и Владислав Дутчак / Фото: ТСН.ua

“Я захожу, там взрослые мужики, очень крепкие, накаченные, физически подготовленные, красавцы просто. Но мы их не наблюдаем в качестве добровольцев. И я уверен, что у большинства из них какие-то справки, что они слабы на здоровье и не могут идти защищать страну. И в то же время я приезжаю на полигон в рекруты, и это дети. Кто не видел, как проводится курс молодого бойца в "Азове". Как там наши сержанты в лучших традициях морской пехоты США прессуют. И вот он копает ночью ошанец, видно, что ему очень тяжело, он в стрессе находится. А сержант его спрашивает: "Слушай, мы освободим Мариуполь, ты потом приедешь, ты же молод, там будет хороший полигон, потом к нам придешь, когда война закончится". И этот юный муж, он плачет и говорит: "Нет, сержант, нет, инструктор". И он прошёл КМБ. Когда я вижу этого хрупкого парня перед собой и вижу этих, простите, бройлеров", — рассказал Владислав Дутчак.

По словам военного, тогда его "сжег" испанский стыд.

“Когда эти коренастые мужчины как крабики разбегались в разные стороны. Ну ты посмотри на шеврон, я не из центра комплектации! Они думали, наверное, что им сейчас будут повестки вручать. Мне очень болит это и меня печет стыд от того, что есть такие мужчины", — говорит "Доцент".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Только тот политик имеет право говорить, что надо драться до последнего, кто прошел ад штурма!

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