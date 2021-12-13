Мэр Белгород-Днестровского назвал причину выхода боксера Ломаченко на ринг не с украинским флагом

Мэр Белгород-Днестровского назвал причину выхода боксера Ломаченко на ринг не с украинским флагом

Мэр считает, что спортсмен выразил благодарность за его поддержку в родном городе.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который отпраздновал завоевание пояса интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO, завернувшись в флаг города Белгород-Днестровского (Одесская область), таким образом проявил уважение к городу, в котором его поддерживали.

Об этом 13 декабря в прямом эфире шоу "Твой вечер" на телеканале "1+1" сказал глава города Виталий Граждан.

По его словам, в родном городе Василию Ломаченко "выразили очень много слов благодарности за его поступки". И здесь у него была значительная поддержка.

"Мы расклеили много бордов по городу с его лицом, медалями, поясами. И я думаю, что Василий нам таким образом отблагодарил за нашу поддержку", – объяснил поступок боксера Виталий Граждан.

Кроме того, он считает, что таким образом произошла популяризация Белгород-Днестровска за океаном.

"Мне звонили из США наши горожане и говорят, что там в Штатах прозвучало название нашего города", — уверял он.

Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Ломаченко не поднял флаг Украины на ринге

Напомним, что Ломаченко вышел на ринг не с украинским флагом, боксера начали критиковать в соцсетях.

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