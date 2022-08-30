Мэр Мелитополя рассказал, сколько военных баз оккупантов еще есть в городе и где они расположены

Российские оккупанты во временно оккупированном Мелитополе располагаются на территории заводов и школ.

Наибольшими местами дислокации российских захватчиков являются выезды в сторону Бердянска.

Об этом в эфире ТСН сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"На сегодняшний день у рашистов есть 4-5 военных баз на территории оккупированного Мелитополя. Основная их концентрация — это выезд в сторону Бердянска. Это — заводы, принадлежащие гауляйтеру Балицкому. Там сконцентрировано большое количество техники и личного состава. Вторая военная база — это непосредственно на Новом Мелитополе, на территории завода "Дара" и также есть несколько размещений большого количества военной техники на юге города в окрестностях нескольких поселков. Оккупанты живут также в учебных заведениях: это — 5 и 13 школы", — объяснил Федоров.

Напомним, во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области нашли мертвым еще одного предателя. Там нашли повешенным псевдоначальника "полиции" Михайловки Андрея Рыжко.

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