Мэр оккупированного Скадовска, пока не у дел, нашел себе полезное хобби

Большинство работников благотворительного фонда – жители Скадовска, поэтому кроме авто у них есть еще другое направление – гуманитарная помощь землякам-переселенцам.

Мэр Скадовска, которого похитили в марте прошлого года оккупанты, а освободили благодаря горожанам, сменил должностные обязанности на управление благотворительным фондом. Сейчас он поселился во Львове и совместно с командой ввозят машины для фронта, говорится в ТСН.

"Понятно, что я не уезжал, как городской голова, я уезжал просто как гражданин Украины, было больше 30 блокпостов", — вспоминает, как покидал оккупированный Скадовска почти год назад городским головой Александр Яковлев.

Поселившись во Львове, он нашел земляков и создал с ними благотворительный фонд, возящий автомобили из Европы на фронт. "Первая была из Англии, вторая из Германии, третья из Норвегии, затем 4-5 тоже из Норвегии и увидел, что Норвегия имеет перспективу и в начале января уехал сам туда", — рассказывает Александр.

Говорит, очень помогает диаспора, которая проверяет состояние машин перед покупкой. Сами машины ищут как можно дешевле – для этого перебирают сотни объявлений в Интернете. Самая большая радость, говорит мужчина, когда бойцы рассказывают, как подаренные им авто спасают жизнь. “Отдали нашему подразделению морских пехотинцев, которое до войны базировалось в самом Скадовске. Истории было, автомобиль вывез из-под обстрелов трех пехотинцев, на пробитых колесах”, — историю первого автомобиля рассказывает городской голова.

В команде еще один Александр, когда-то владелец бизнеса в Скадовске — сейчас гоняет авто в тысячах километров от дома. “Меня из Скадовска не выманить было, потому что говорю, что зачем мне куда-то ехать, я на курорте живу. Сейчас вынужденно путешествую”, — утверждает мужчина.

Длинные дороги и одинокие путешествия истощают так, что иногда даже начинает говорить с машинами. “Почему рычишь, что ты здесь не заводишься, ну давай не болтай. Разговариваешь, когда надоедает радио иностранное, разговариваешь с навигатором”, – смеется он.

Большинство работников благотворительного фонда – жители Скадовска, поэтому кроме авто у них есть еще другое направление – гуманитарная помощь землякам-переселенцам. Артем, до войны работал учителем информатики, теперь тоже волонтерит. Говорит, большинство его коллег-педагогов после оккупации уехали. "Я знаю, что брали на директора школы маникюршу, специалистов у них нет, наши педагоги в большей степени все же проукраинские", — говорит Артем.

От тех, кто не мог уехать и остался в оккупации, знают, что ситуация в Скадовске очень сложная. Оккупанты людей пытают, квартиры забирают. “Люди боятся, не могут свободно общаться. Могут быть разные методы воздействия – от разговоров до подвала, физического воздействия”, — рассказывают волонтеры.

Однако, говорит Александр, жители Скадовска знают, что Украина о них не забыла. Верят, что в этом году их – как осенью Херсон – освободят от российского нашествия. Так что волонтеры уже мечтают о возвращении домой и восстановлении родного города.

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