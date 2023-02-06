Мэра города в Хмельницкой области отпустили под домашний арест после смертельного ДТП и бегства с места происшествия

Мужчина, которого сбил мэр, умер, не получив помощи даже от своего обидчика.

Мэра города в Хмельницкой области подозревают в том, что он наехал на пешехода и оставил его без помощи. Тело 51-летнего мужчины обнаружили на дороге неподалеку от села Новоселица, а рядом были обломки от автомобиля. Водителя полицейские обнаружили уже вскоре по камерам наблюдения, говорится в ТСН.

“Знаю его по такому из ребенка, мне его очень жаль. Нашли его на дороге убитым”, — рассказывает Любовь о 51-летнем односельчане Викторе, похороненном накануне.

Произошло все недалеко от села Новоселица. На месте нашли велосипед погибшего и обломки автомобиля. Однако ни ее, ни водителя уже не было. Автомобили копы нашли уже вскоре за камерами наблюдения и задержали подозреваемого — мэра города Полонное Франца Скрымского. "Санкция данной статьи не предусматривает возможности меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорят в прокуратуре.

Поэтому следователи попросили суда взять мужчину под домашний арест. И объявили подозрение за оставление потерпевшего в опасности. “Подозреваемый управляя автомобилем, наехал на велосипедиста. От тяжких телесных повреждений потерпевший погиб. Подозреваемый не предоставил потерпевшему никакой помощи, а оставил его в беспомощном состоянии”, — обнародовали в суде материалы производства.

Франца Скрымского в здешних краях знают не только, как городского голову, но и как, говорят в селе, совестливого фермера, и когда узнали, что его подозревают в смертельном наезде — были ошеломлены.

Сам Скримский сидел в суде молча, его все-таки отпускают домой под ночной домашний арест.

Родственники погибшего Виктора говорят, полагаются на следствие. “У нас беда, горе, мы просто хотим в семье это все пережить. Там следствие идет, я ни на кого не влияю”, – говорит сестра погибшего.

Впереди еще ряд экспертиз, где предстоит выяснить, что делал на дороге Виктор и как ехал подозреваемый. “Самая основная экспертиза — это автотехническая экспертиза — обстоятельства механизма ДТП. Там задаются вопросы, как должен действовать водитель, как должен действовать пешеход, что стало причиной ДТП”, — добавляют в прокуратуре.

Городскому голове грозит 2 года за решеткой за оставление человека в опасности. А вот в другом производимом — смертельном наезде срок может быть и значительно большим. За контроль дела взялась Генпрокуратура.

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