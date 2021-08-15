Мэра Кривого Рога нашли мертвым: рядом лежало оружие (фото)

Мэра нашли мертвым в жилом доме.
В с. Вольное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова.
Об этом сообщил местный блогер Алексей Таймурзин.
Информацию о гибели своего однопартийца в Facebook подтвердил также нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.
В Нацполиции Днепропетровской области комментировать произошедшее ТСН.ua отказались. Там пояснили, что ситуация выясняется.
Журналист из Кривого Рога Олег Ермолинский сообщил, что Константина Павлова нашли мертвым на веранде дома. Рядом с ним лежало оружие. На месте происшествия работают правоохранители, которые оцепили территорию.
Напомним, во время сессии Криворожского городского совета 30 июня скончался Александр Бризецький, директор департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений горисполкома. В 64-летнего депутата остановилось сердце.