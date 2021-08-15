Мэра Кривого Рога нашли мертвым: рядом лежало оружие (фото)

Мэра нашли мертвым в жилом доме.

В с. Вольное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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Об этом сообщил местный блогер Алексей Таймурзин.

Информацию о гибели своего однопартийца в Facebook подтвердил также нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

В Нацполиции Днепропетровской области комментировать произошедшее ТСН.ua отказались. Там пояснили, что ситуация выясняется.

Журналист из Кривого Рога Олег Ермолинский сообщил, что Константина Павлова нашли мертвым на веранде дома. Рядом с ним лежало оружие. На месте происшествия работают правоохранители, которые оцепили территорию.

Фото: Олег Ермолинский

Напомним, во время сессии Криворожского городского совета 30 июня скончался Александр Бризецький, директор департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений горисполкома. В 64-летнего депутата остановилось сердце.

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