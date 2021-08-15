Мэра Кривого Рога Павлова нашли застреленным: все подробности и фото с места трагедии

Мэра Кривого Рога Павлова нашли застреленным: все подробности и фото с места трагедии

Соратники не верят в самоубийство городского головы, на месте трагедии работает полиция.

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым 15 августа.

Тело мужчины лежало на веранде его дома в с. Вильнэ Днепропетровской области. Рядом — охотничье ружье.

Что рассказали в полиции

Сообщение о трагедии в полицию поступило 15 августа около 16:00.

"По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", — говорится в сообщении ГУ НП в Днепропетровской области.

Как рассказал ТСН.ua советник городского головы Кривого Рога Андрей Гальченко, тело Константина Павлова нашел его помощник.

В полиции добавили, что на место происшествия отправились руководитель ГУ НП в Днепропетровской области Анатолий щадили, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатории, выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.

Правоохранители открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас продолжаются следственные действия.

У Константина Павлова было зарегистрировано оружие

Возле тела городского головы Кривого Рога лежало вероятно его оружие. Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил советник мэра Андрей Гальченко на месте трагедии.

Он отметил, что Константин Павлов перестал выходить на связь. Тогда Гальченко прислал к нему помощника. Тот же, увидев тело, вызвал полицию. По словам советника городского головы Кривого Рога, у Константина Павлова было зарегистрировано оружие. Оно внешне похожа на то, которое нашли рядом с покойным.

"Ружье, которое у него — это его. Оно зарегистрировано. В дом пока никто не заходил. Он лежал на улице", — говорит Гальченко.

Накануне Константин Павлов был в хорошем настроении

Соратники покойного мэра Кривого Рога не верят в то, что Константин Павлов мог покончить с собой. Ведь накануне мэр вел себя как обычно.

По словам советника покойного, 14 августа он беседовал с ним, у Павлова было хорошее настроение. Также Андрей Гальченко сообщил, что на территории дома покойного есть камеры наблюдения. В частности, одна из них выходит на место, где нашли тело мэра. Охраны у чиновника не было. На момент гибели он был дома один.

"Камеры на территории домовладения есть. Сейчас с ними работает полиция для того, чтобы установить подробности", — сказал Гальченко ТСН.ua.

По словам сопредседателя политической силы "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича, "рассказы о самоубийстве Константина Павлова — явная ложь".

"Сегодня на пороге своего дома убит один из лидеров нашей партии, мэр города Кривой Рог Константин Павлов. Как сопредседатель партии, в которой находился Павлов, я требую от правоохранительных органов создать группу, которая в ближайшие дни ответит нам на вопрос: кто убил Константина Павлова?" — написал Рабинович в социальной сети Facebook.

Также, как стало известно ТСН.ua, на момент гибели Константин Павлов был в отпуске. Жена покойного, которая сейчас отдыхает на море в Украине, забила тревогу из-за того, что ее муж не выходил на связь и попросила проверить, все ли хорошо.

Зеленский отреагировал на гибель Константина Павлова

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать на личном контроле дело о гибели мэра Кривого Рога Константин Павлова.

Зеленский отметил, что 16 августа заслушает доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога.

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", — сообщил Владимир Зеленский.

Отметим, что Кривой Рог — это родной город президента Украины.

Что известно о Константине Павлове

Константин Павлов родился 12 января 1973 года в Кривом Роге Днепропетровской области. С 1988 до 1992 учился в Криворожском политехническом техникуме. После окончания техникума работал электрослесарем 4-го разряда на карьере Южного горно-обогатительного комбината. Впоследствии закончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "Менеджмент организаций".

Фото із соцмереж

2005 году вступил в "Партию регионов", а с 2010 до 2014 года был председателем ее Криворожской городской организации.

В 2006 году Павлов стал первым заместителем городского головы Кривого Рога. Он дважды, в 2006 и 2010 годах, избирался депутатом Днепропетровского областного совета.

В 2012 году Константин Павлов становится народным депутатом от "Партии регионов". Он 16 января 2014 голосовал за так называемые "диктаторские законы", которые ограничивали права украинцев.

Осенью 2014 году на досрочных парламентских выборах был избран депутатом Верховной Рады Украины 8 созыва от одномандатного избирательного округа №31 в Днепропетровской области. Он присоединился к фракции "Оппозиционный блок". В 2019 году он также баллотировался в Раду, однако выборы проиграл.

В 2020 году на местных выборах был кандидатом на должность мэра Кривого Рога от ОПЗЖ. В первом туре политик занял 3 место, его поддержало 9,15%. Однако, в его пользу и по состоянию здоровья снял свою кандидатуру Юрий Вилкул, мэр Кривого Рога. Павлов во втором туре победил представителя от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика.

Константин Павлов был женат, он воспитывал сына.

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