"Меркель предложила губительную политику": Ющенко рассказал, почему обижается на экс-канцлера Германии

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал о том, когда заметил диктаторские замашки Путина, и объяснил, как политика экс-канцлера Германии Ангелы Меркель поощряла президента РФ к агрессивным действиям.

Об этом Ющенко сказал эксклюзивному интервью Егору Гордееву.

"Первый слом нужно брать от Мюнхенской конференции в 2007 году. У меня тогда был визит к Ангеле Меркель. Мы тогда на конференции сидели рядом. Путин выступает и абсолютно наглым, с колоссальными претензиями языком, обращается к участникам конференции. Меркель ко мне на русском: “ Что он говорит?" Она восприняла это как дикость. Некоторые связывают, что в 2006 году у него даже были стремления зайти в НАТО и ему порекомендовали дорожную карту. Весной следующего года мы подали заявку на ассоциированное членство в НАТО на ПДЧ. До обеда обсуждали украинский и грузинский вопрос, после обеда ждали Путина, должна была быть панель НАТО-Россия. Наш вопрос срывается в повестке дня на час, полтора. Дискуссия очень полярная и жесткая. Я сказал, что с такой резолюцией домой не поеду. Упущена даже категория того, что Украина — европейское государство. Перед конференцией я пригласил Джорда Буша, чтобы он провел двухдневный рабочий визит в Украину и тогда мы вместе улетели бы в Бухарест. Мы обсудили с Бушем такое заявление", — отметил третий президент Украины.

Ющенко напомнил, как Меркель отказала Украине в поддержке предоставления ПДЧ в НАТО, мотивируя это тем, что украинское общество не поддерживает евроатлантический курс.

"Ко мне подошли с десяток президентов и пошли к Меркель, когда было преимущество. Саркози убежал, а Меркель осталась. Я вспоминаю этот разговор… Она сказала мне "у вас в обществе сейчас поддерживают НАТО 31%". Но я сказал, что мы не говорим о членстве в НАТО. Мы говорили о ПДЧ. Честно говоря, у меня есть обида на Меркель, она предложила европейскому миру и особенно России губительную политику. Я думаю, сейчас она это осознает", — подытожил он.

Ранее Виктор Ющенко назвал исторические ошибки украинцев. Также он рассказал о своей первой поездке на Донбасс.