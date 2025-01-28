Мэров украинских городов штрафуют за срыв мобилизации: подробности скандала

ТЦК могут присылать повестки даже забронированным, а мэры города обязаны обеспечить мобилизационный план даже без полномочий принудительно доставлять мужчин в ТЦК.

В Украине разгорается новый мобилизационный скандал Мэрам нескольких украинских городов выписали штрафы за срыв мобилизации. Между тем стало известно, что мужчины, ранее имевшие отсрочку, могут не успеть перебронироваться. Нардепы объяснили почему. Более того, в ТЦК отметили, что повестки могут отправляться даже забронированным. Все детали – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Могут потерять бронирование

После 28 февраля военнообязанные, работающие на критически важных предприятиях, могут потерять отсрочку. Такое громкое заявление сделал нардеп Александр Федиенко. После того как срок перебронирования истечет, часть потерявших бронь действительно могут оказаться в армии, признал политик.

"Я могу предположить, что какое-то количество людей действительно будет не забронировано. Огромная вероятность того, что эти люди будут далее мобилизованы", — заявил Федиенко.

Другой народный депутат "Слуг народа", член экономического комитета Дмитрий Кисилевский отметил, что предприятия получили достаточно времени, чтобы обновить бронирование работников по новым правилам. Он пояснил, что перебронирование было введено, поскольку было определенное количество злоупотреблений.

В частности, после получения статуса критически важного, дающего право на бронирование сотрудников, внезапно происходили определенные изменения. К примеру, на некоторых предприятиях "аномально росло количество работников" или стремительно падали зарплаты.

Повестки забронированным

Примечательно, что заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" отметила, что повестки генерируются и направляются через портал "Укрпочта", с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

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Они поступают без определения наличия отсрочки или наличия бронирования. Поэтому даже забронированным лицам могут приходить повестки, а игнорирование повестки может привести к административной ответственности.

В то же время, есть возможность оформить непрерывную отсрочку от мобилизации. По словам главы Минцифры, работодатели могут оформлять бронирование без необходимости ждать 72 часа. По словам Федорова, заявления на бронирование можно подать с 22 января по 1 марта 2025 года.

Алгоритм оформления бронирования работника на портале "Дія":

зайдите в кабинет гражданина; выберите раздел "Подать заявление";

укажите данные кандидатов для бронирования;

подтвердите, что работник получает зарплату более 20 тысяч гривен;

проверьте вводимые данные и подпишите заявление.

Михаил Федоров также напомнил, что предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля. Для этого необходимо представить пакет документов для подтверждения соответствия критериям соответствующего ведомства — Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другого.

После 28 февраля, когда истекает срок действия текущих отсрочек от мобилизации, руководители критически важных предприятий будут иметь возможность "перебронировать" своих работников в течение 72 часов с помощью портала "Дія". По словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко, ТЦК в течение этого времени имеет право мобилизовать этих военнообязанных.

Е-направление на ВЛК

Добавлю, что в Украине была введена новая система электронных направлений на военно-врачебную комиссию. Теперь граждане, подлежащие военному учету, смогут получить направление без очередей в территориальных центрах комплектования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Не выполнил мобилизационный план

Тем временем мэру Дрогобыча выписали штраф за невыполнение плана мобилизации. Для вручения постановления 59-летнего мэра Дрогобыча сначала пригласили в местный ТЦК, а когда городской голова не пришел, руководство ТЦК направило письмо в полицию о принудительном поводе. После этого мэр самостоятельно пришел в ТЦК. Тарас Кучма действительно должен был прибыть в районный ТЦК и СП в День Соборности 22 января, однако не сделал этого из-за запланированных на этот день официальных мероприятий и встречи павшего бойца.

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"Мы направили письмо, написали, что не придем, а если есть какие-то вопросы, напишите, мы дадим ответ. На это реакция руководителя ТЦК была такова, что было направлено письмо в полицию о принудительной доставке мэра", – заявил Тарас Кучма в комментарии Zahid .net.

В то же время городской голова уточнил, что до силового отправления его в ТЦК не дошло, поскольку он прибыл туда самостоятельно. Выяснилось, что на мэра Дрогобыча, а также мэров других городов региона (Трускавца, Сходницы, Борислава, Меденич) составили постановления о наложении административного взыскания за невыполнение мобилизационного задания и срыв мер мобилизации согласно распоряжению начальника РВА.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере около 36 тысяч грн. Тарас Кучма не согласился с подобным решением ТЦК. По его мнению, городские головы не имеют полномочий доставлять людей в ТЦК.

"Есть постановление, которое обязывает нас проводить мобилизационные задачи, но не дает полномочий. Каким образом глава города может доставить людей в ТЦК на призыв?" – говорит мэр.

Он также заявил, что намерен обжаловать наложенный на него штраф.

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