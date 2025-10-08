"Мертвая душа": депутата и ее мужа-офицера судят за имитацию военной службы ради выплат и пиара

Марианна Кизиярова / © ТСН

Обвиняемую в имитации службы ради имиджа депутата областного совета начали судить на Днепропетровщине. Вместе с ней еще и ее новоиспеченного мужа — офицера ВСУ. Они обручились после объявления подозрения.

По данным следствия, супруги действовали совместно для фальсификации военных достижений депутата и привлекли руководителя учебного центра.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Марианна Кизиярова — уже с новой фамилией после свадьбы общается с судьей из дома. Жалуется на слишком большой залог.

«У меня статус безработного лица, после увольнения из армии я даже денег таких не имела. Я была вынуждена занять деньги», — говорит Марианна Кизиярова, обвиняемая.

Ее муж — из новой воинской части, куда его перевели после вручения подозрения. Лицо просит не показывать из соображений безопасности. Ведь после внесения залога — снова на службе.

Их задержали в июне. В ГБР заявили: депутат имитировала военную службу и получала выплаты от государства.

Ее соцсети пестрят фото и видео в униформе. Однако во время избрания меры пресечения депутат не смогла вспомнить ни свою военную специальность, ни калибр оружия. Зато призналась: статус УБД получила за несколько дней пребывания в Донецкой области. А вот ее телефонные разговоры, записанные ГБР.

«Там присяга была без меня, как говорится, и то, и это. Единственное, самое неприятное было, что мы столкнулись на крыльце с командиром роты моей. Я, чтобы ты понимала, сейчас в окопе руковожу БПлА. Ха-ха. Ну, он посмотрел на меня: „что, очередная мертвая душа?“, — говорит она.

Третий подозреваемый — руководитель учебного центра сразу после подозрения признал вину, возместил убытки и получил условный срок. На обучение, по данным ГБР, депутата эпизодически на несколько часов привозил водитель.

В сентябре руководителя учебного центра, который был на испытательном сроке, вновь задержали — в нелегальном казино с деньгами. Правоохранители заявили: он за взятку организовывал побег военнослужащих прямо из частей. Стоимость полного пакета вместе с нелегальным переходом границы достигала 14 тысяч долларов.

По этому подозрению уже экс-руководителя учебного центра будут судить отдельно. А вот новоиспеченным супругам, суд в смягчении отказал. Залог не уменьшил, и определил дополнительные обязанности — не оставлять место жительства и службы и прибывать в суд по первому вызову. А еще сообщать суду об изменении своего места жительства или места работы, службы, воздержаться от общения со свидетелями и экспертами по уголовному производству, сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу.

Обоим подозреваемым грозит до десяти лет заключения.

