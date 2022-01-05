Мертвые дети лежали с игрушками на диване: подробности жуткой гибели семьи из пяти человек в Одесской области

Семью нашли мертвой только на четвертый день коллеги хозяина, когда тот не вышел на работу.

В Одесской области в новогоднюю ночь погибла вся семья. Двое взрослых и трое малолетних детей в частном доме нашли мертвыми только на четвертый день друзья хозяина, которые запереживали, что тот долгое время не выходит на связь. Когда сломали входную дверь, увидели генератор, угарный газ от которого и убил людей.

О роковой ошибке хозяина – рассказывает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Новый год ближе к природе

Новогодние праздники заранее спланировали встретить на дачном массиве возле лимана, ближе к природе. 41-летний айтишник Георгий Головин привез в загородный дом мать-пенсионерку и троих своих племянников — двух сестричек пяти и семи лет и их девятилетнего братика. Недавно его сестра умерла, и мужчина собирался стать опекуном для своих несовершеннолетних племянников, говорят местные.

"Не успел. Он говорил, что оформляет, делает документы, чтобы усыновить и удочерить, но видите какая судьба. Не удалось ни удочерить, ни усыновить", – рассказывает местный житель Сергей Сичкаренко.



Семья успела запустить в полночь праздничный фейерверк, поздравить друзей и соседей, и вдруг около часа ночи по всему району выключили свет. Чтобы это не испортило празднование, Георгий вытащил из гаража генератор.



"Генератор он купил перед новым годом. Такая трагическая ошибка. Видно, свет выключили, обрадовался и начал наспех его быстро включать. А генератор в доме стоял, где закрыта комната: нет вытяжки, ничего", – говорит глава садового общества Александр Мерецкий.



Когда через несколько дней Георгий не вышел на работу, его подчиненные запереживали. Коллеги отправились в загородный дом.



"Они вчера утром заехали и говорят, что он их поздравил с Новым годом еще и они поздравили его в 12 ночи, а потом он на связь не выходил", – рассказывает охранник Владимир Ковальчук.

Дети с игрушками лежали на диване

В дом, где стоял автомобиль Юрия, вызвали полицию. Когда сломали дверь и вошли внутрь, увидели ужасную картину.



Дети с игрушками лежали на диване. Как играли, смотрели телевизор, так и остались", – рассказывает местный житель Сергей Сичкаренко.

В новогоднюю ночь целая семья угорела в собственном доме | Новости Украины

Генератор-убийца

Обычный генератор и погубил семью. Эксперт показывает нам, в чем была роковая ошибка хозяина.

"В жилом помещении никогда нельзя использовать генератор. Даже на самих генераторах указано и в инструкции по эксплуатации, что выхлопные газы от генератора могут вас убить", – говорит продавец-консультант садово-строительной техники Сергей Хилик.



Угарный газ еще называют "тихим убийцей". Даже если его концентрация в закрытом помещении достигает полупроцента – через 30 минут человек может умереть, даже не понимая, что отравился.

В трагической истории в Одесской области генератор в закрытом помещении мог работать несколько часов. А это значит, что шансов спастись у семьи не было.

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