"Мертвые души" в больницах: как на фантомных пациентах украли 100 миллионов бюджетных гривен

В больницах Украины разоблачили масштабные схемы

Национальная полиция провела одновременно 70 обысков в медучреждениях по всей стране. Дело касается системных махинаций, из-за которых из бюджета выкачали более 100 миллионов гривен. В центре скандала — Свалявская больница, где приписали почти тысячу случаев искусственной вентиляции легких в отделении, где даже нет соответствующих аппаратов.

Проект «Хапуга.ua» разбирался, как работала схема и почему врачи обвиняют во всем низкие тарифы НСЗУ.

ШОК! Масштабный скандал в медицине: обыски по Украине, приписки и «фантомные» пациенты

Спецоперация: 70 обысков и 18 подозрений

По данным Нацполиции, к сделкам были привлечены не только рядовые врачи, но и руководители медучреждений, медицинские директора, бухгалтеры и чиновники на местах.

Инна Иваненко, председатель БФ «Пациенты Украины»: «Это первый раз мы видим такую массовую историю с обысками как следствие системного нарушения. Это впервые в истории Украины».

Где проходили обыски:

Львовский областной кардиоцентр;

Самборская больница-хоспис;

Подволочиская центральная больница;

Кременецкая опорная больница;

Свалявская городская больница.

Схема «Улей»: как создавали фантомных пациентов

Ключевым элементом схем стало вмешательство в электронную систему здравоохранения (eHealth). Следователи обнародовали переписку фигурантов, где те дают указания вносить «план» по пациентам: «Девочки, сегодня надо повносить нам по 70 больных, чтобы за месяц было не менее 200 пациентов… Могут быть и фантомные пациенты. Просто история и внесение».

Свалявский парадокс: 1000 ИВЛ без аппаратов

В Свалявской больнице на Закарпатье зафиксировали почти 1000 случаев проведения искусственной вентиляции легких в приемном отделении. Нюанс в том, что в этом отделении аппаратов ИВЛ нет и никогда не было.

Позиция директора Свалявской больницы Александра Физера: Он утверждает, что это «техническая ошибка шаблона». Мол, вместо неинвазивной кислородной поддержки (маски) в систему ошибочно вбили инвазивную (трубка в трахею).

Александр Физер: «Это была причина ошибки шаблона. Средства не шли мне в карман, а на счет больницы. Как только ошибку обнаружили в 2025 году, деньги НСЗУ вернули».

Почему врачи идут на нарушения?

Мнения экспертов разошлись. Медицинский блогер Анатолий Якименко убежден: администрации больниц толкают на «схематоз» заниженные тарифы НСЗУ. Например, на старте реформы прием специалиста оценили в 49 грн, а операцию — в 4600 грн, что едва покрывает расходные материалы.

С другой стороны, в Минздраве и НСЗУ настаивают: денег достаточно.

Наталья Гусак, председатель НСЗУ: «За КТ-диагностику мы платим 2387 грн. Это рыночная цена. Но в больницах с пациентов, даже с военных, требуют наличными от 3 до 5 тысяч. Мы боремся за справедливость для пациентов».

Пока следствие продолжается, медицинское сообщество дискутирует: что это — «медицинская смекалка», чтобы выжить в условиях недофинансирования, или циничное хищение налогов? Однако эксперты отмечают: вместо того, чтобы совершенствовать сервис, некоторые учреждения выбрали путь наименьшего сопротивления — криминал.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШОК! Масштабный скандал в медицине: обыски по Украине, приписки и «фантомные» пациенты