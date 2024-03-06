Мертвые тела на улицах: жуткие воспоминания жителей Ирпеня о наступлении армии Путина (фото, видео)

Проходит два года с тех пор, как была снята фотография, на которой видна эвакуация из Ирпеня под частично разрушенным Романовским мостом. Сняли его 5 марта 2022 года.

Корреспондентка ТСН Валентина Доброта встретилась с теми, кто зафиксирован на этой фотографии и для кого взорванный Романовский мост стал дорогой жизни.

Как происходила эвакуация из Ирпеня в марте 2022 года: воспоминания

Утром 5 марта 2022 Валентина Бацюн пришла на железнодорожный вокзал, но эвакуационных поездов из Ирпеня в Киев уже не было. И женщина от вокзала к Романовскому мосту пошла пешком.

Из-за этого моста из зоны обстрелов и оккупации в Киев вышло ориентировочно сорок тысяч человек.

Валентина Бацюн и корреспондентка ТСН Валентина Доброта

Борису Балмасову тогда было 24 года. Он, в частности, занимался эвакуацией людей из Ирпеня, Бучи и окрестностей к Романовскому мосту.

"Кто-то плачет, кто-то там кричит. Дети очень сильно плакали, нервничали. Они не понимали, что происходит. Да и взрослые тоже. Очень многие не понимали, как вообще, куда им. Заберут ли их заберут, не заберут. Это очень тяжело вспоминать. В то время это была нормальная ситуация. Мы даже не обращали на это внимание. Никто никого не успокаивал", - говорит Борис Балмасов.

Борис Балмасов

Его телефон, вспоминает парень, разрывался от звонков.

"Ездили постоянно по разной дороге. Ты этот раз едешь через какую-то дорогу каким-то маршрутом, возвращаешься туда, а там уже дерево упало, ты не можешь проехать, потому что там прилетел какой-то снаряд. И постоянно нужно было искать новые маршруты, безопасные. Сейчас ты едешь, все нормально, а через полчаса туда может зайти Россия", - вспоминает парень.

Эвакуация из Ирпеня 2022 года

Через реку Ирпень, текущую под мостом, немощные волонтеры переносили на носилках. Люди здесь бросали свои вещи. По узкому деревянному мостику на себе все не перетащишь. И это все сопровождалось российскими обстрелами, что затрудняло выход людей.

Эвакуация происходила под беспощадными обстрелами россиян

Кадры эвакуации из Ирпеня облетели весь мир. Уже потом на одном фото авторства Эмилио Моренати Валентина узнала себя.

"Это фото то сделали, когда заносили боекомплект, соответствующая эвакуация останавливалась, потому что переправа что одна, значит ребята заходили наши, заносили, а потом уже нас пропускали", - вспоминает Валентина Бацюн.

До Романовского моста люди добирались как могли. Шли пешком, как Валентина Бацюн. Подвозили волонтеры или ехали на своих авто. 5-6 марта россияне расстреляли 10 гражданских автомобилей, которые пытались выехать. Девять человек погибли, двенадцать ранены.

Эвакуация из Ирпеня 2022 года

Борис Балмасов вспоминает, что иногда люди уже под мостом отдавали ключи от своих машин волонтерам и военным.

В Ирпене люди гибли целыми семьями

Начало марта было последним шансом уехать из-под обстрелов. Уже девятого числа - эвакуация фактически прекратилась, вспоминает заместитель ирпенского городского головы Андрей Кравчук.

Обстрелы были интенсивные. Люди погибали семьями. Мертвые тела на улицах собирали коммунальщики вместе со спасателями.

"Много погибших неопознанных до сих пор. Они похоронены на Ирпенском кладбище как неопознанные или даже есть несколько в одних могилах. Поэтому еще продолжается процесс определения этого всего", - говорит первый заместитель Ирпенского городского головы Андрей Кравчук.

В Ирпене тогда почти не осталось жителей. Но большинство из тех, которые два года назад выехали из города, уже вернулись домой. После боев пришлось полностью снести 20 многоэтажек и две сотни частных домов. Город постепенно отстраивают. Но взорванный Романовский мост - не будут демонтировать, он станет частью мемориала.

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