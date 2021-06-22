Месть природы и изменение климата: экологи рассказали, почему в Украине произошли пыльные бури

Экологи отмечают, что подобные бури мы будем наблюдать и в дальнейшем.

В Украине, в частности в Киеве, во вторник, 22 июня, наблюдались пыльные бури. Это произошло из-за вырубки лесов, мелиорации болот и является следствием изменения климата.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал эколог Олег Листопад.

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"Это мы видим те изменения климата, о которых читаем и слушаем. Вот теперь мы это наблюдаем. Это произошло после масштабной мелиорации на Полесье, в частности высыхают торфяники и почва, тем больше жара. Плюс еще ветер. Это все поднимается в воздух и его так много, что мы уже начали это видеть и к сожалению, вдыхаем ", — говорит Олег Листопад.

Эколог, основатель общественной организации "Киевский эколого-культурный центр" Владимир Борейко ТСН.ua отметил, что нынешние пыльные бури — это еще и следствие вырубки лесополос.

"Такие пыльные бури в Киеве мы наблюдаем уже второй раз. Первая пылевая буря была уже в апреле 2020 года. Это расплата за то, что в Украине за последние 20 лет бесконтрольно уничтожили огромное количество лесополос, которые защищали нас от ветров, ураганов, пыли и песка. Поэтому то, что мы имеем сейчас — это расплата жадному человеку от матери-природы", — говорит Владимир Борейко.

Экологи отмечают, что подобные бури мы будем наблюдать и в дальнейшем, поскольку это следствие безответственного отношения человека к природе.

"Нужно планомерно сворачивать все программы добычи торфа. Добыча торфа — это очень опасно. Нам нужно от этого отказаться, чтобы сохранить климат. Второе — те болота, которые ранее осушали, но еще можно восстановить, нужно восстанавливать. Надо восстанавливать поймы рек. Для того, чтобы все это работало, нужны государственные программы и финансирование ", — говорит Олег Листопад.

Напомним, небо над Киевом во вторник, 22 июня, покрыла пылевая буря. Из-за этого упала видимость, а в воздухе летал песок.

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