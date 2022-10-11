Месть Путина и фурор "Z-патриотов": политолог назвал три причины массированного обстрела Украины

Украинский политолог Владимир Фесенко назвал три причины массированного ракетного обстрела Украины: первая – это месть Путина за Крымский мост, вторая – "восстановить авторитет среди "Z-патриотов", третья – уничтожение критической инфраструктуры.

Об этом Фесенко сказал в интервью ТСН.ua

"Это точно месть. Первая и основная причина произошедшего – это личная месть Путина за личное оскорбление. Крымский мост – это сакральный объект для Путина. Путин лично открывал этот мост, были заявления, что это – "красная линия". Диктатор, как и украинцы, восприняли удары по Крымскому мосту, как подарок Путину. Диктатор был обижен, второе — после того, что произошло с Крымским мостом, в России появилось много критики в адрес Кремля, руководства России и лично Путина. Надо было реагировать не только через оскорбление Путина, а нужно было восстанавливать авторитет и как-то показать поклонниками "партии войны", Z-патриотам "мощность русского оружия". А как это сделать? Вот для пропаганды лучший сценарий — массированная ракетная атака по Киеву", – объяснил политолог.

Владимир Фесенко подчеркнул, что россияне не случайно обстреляли центр Киева, где расположены памятники Грушевскому и Шевченко. Они били именно туда, чтобы показать, как уничтожают столицу Украины.

"Этого хотели Z-патриоты. Ударили символически по центру Киева. Это — неслучайно. Били не просто по центру Киева, а возле памятников Грушевскому и Шевченко. Это могли быть символические объекты. Им нужно было показать Киев в огне. Третья причина — планировались удары по объектам критической и энергетической инфраструктуры Украины. Это было очевидно еще в сентябре. Первый такой удар был по Харькову. Планы быть ударить по разным объектам, но позже. Это планировали сделать во время отопительного сезона. Но они в авральном режиме делали это", – объяснил политолог.

Эксперт подчеркнул, что у России нет таких ресурсов, чтобы обстреливать Украину каждый день. Однако, когда Россия будет проигрывать на фронте, массированные ракетные удары возобновятся.

Ракетный обстрел Украины

Российские оккупанты в понедельник, 10 октября, массированно обстреляли Украину. Террористы нанесли ракетный удар по центру Киева. В результате ракетных обстрелов в Киеве погиб 41-летний начальник отдела департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу. Всего известно о пяти погибших людях от российских ракет, которыми оккупанты ударили по нескольким районам Киева 10 октября.

Также россияне убили врача из "Охматдета", которая как раз ехала на работу. Сиротой остался 5-летний ребенок.

10 октября Россия обстреляла Львов. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре области 90% Львова осталось без электричества.

Читайте также: