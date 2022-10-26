Месть врачам или спасение от банкротства: подробности скандала в роддоме Киева

В столичном роддоме уволенные врачи обвинили администрацию в мести, та же уверяет, что спасает заведение от банкротства.

Врачи одного из столичных роддомов жалуются, что администрация заведения пытается избавиться от нежелательных сотрудников. Руководство же уверяет: это вынужденный шаг, чтобы уберечь роддом от банкротства.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во вторник, 25 октября, в конференц-зале столичного роддома собрались опытные акушеры-гинекологи, чтобы обсудить не медицинские проблемы. Они утверждают, что их увольняют незаконно.

"Вся эта ситуация выглядит как расправа, месть над теми, кто, имея самоуважение и профессиональное достоинство, осмелился высказать свою гражданскую позицию и сказать "нет" администрации нашего роддома", — заявила акушерка-гинекологиня, глава профсоюза КНП "Киевский городской роддом" №3” Марина Пучко.

Врачи говорят, что конфликтная ситуация возникла еще в январе этого года. В заведении готовились к очередным выборам на должность руководителя и для начала должны были избрать членов избирательной комиссии. И здесь, утверждают медики, некоторым из них стали угрожать. И не только увольнением.

Один из врачей, демонстрируя видео с камер наблюдения, утверждает, что на него было совершено нападение, связанное именно с выборами в больнице.

Также читайте У медиков из Изюма ночная смена превратилась в несколькомесячное дежурство: история героических врачей

"Меня положили лицом на асфальт, вытащили пистолет, приставили к лицу и грубым русским языком сказали — ну что, теперь ты не будешь писать свои посты в фейсбуке?" — рассказывает заведующий женской консультацией КНП "Киевский городской роддом №3" Сергей Бакшеев.

После нападения Сергей пошел за защитой в профсоюз роддома, та обратилась в администрацию за объяснениями. Ответ руководителя оказался неожиданным.

Исполняющий обязанности директора КНП “Киевский городской роддом №3” Назарий Гичка переспросил: “Кто-то кого-то избил? Может, это шоу было организовано?”.

Из-за начала войны выборы руководителя так и не состоялись, зато началась волна увольнений. Аргументы руководителя родильного дома – из-за массового выезда женщин за границу пациентов стало мало, а соответственно и денег, которые должна была за них получать больница. Следовательно, содержать большой коллектив нет возможности. Похожая ситуация, говорит, по всем родильным домам столицам.

“Количество родов резко упало по городу Киеву. И это еще не конец, это возможно только начало. Я, как руководитель, выполняю свою функцию, принимаю управленческие решения для сохранения работы предприятия”, — объясняет Назарий Гичка.

Врачи тем временем обратились к президенту, городскому совету, профсоюзу и в Минздрав. Они просят защитить их права.

Заместитель министра Алексей Яременко по поводу таких конфликтов отметил, что медицинская реформа сделала все заведения достаточно автономными. Однако он опровергает заявления господина Гички о массовых сокращениях в системе здравоохранения.

“Как и любое предприятие, они должны садиться за круглый стол, обсуждать свои вопросы, а не кто-то сверху должен прийти и решить – этот прав, а этот нет. Вообще массовые увольнения работников мы не наблюдаем в системе”, — уверяет он.

Возмущенные врачи обращают внимание, что речь идет не только о них лично, но и о правах пациентов. Ведь с начала войны из страны выехало очень много специалистов и сокращение квалифицированных кадров на этом фоне выглядит довольно странно. Тем более, что именно в этом заведении увольняют выборочно.

"Большинство [уволенных] составляют именно те работники, которые в марте подписали коллективное обращение против произвола, мобинга, травли администрацией трудового коллектива", — утверждает Марина Пучко.

Среди них, в частности, оказались Заслуженный врач Украины, акушер-гинеколог и отец семерых детей... Большинство уволенных — врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук, за которыми шли пациенты.

Врачи все еще ждут реакции от городских властей и надеются сохранить свою работу. Чтобы их опыт и профессионализм понадобились и тысячи новых украинцев появились на этот свет без лишних осложнений.

Читайте также: