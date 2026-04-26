Месть за 90 миллиардов: Зеленский объяснил, почему РФ усилила удары по Днепру

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что ужесточение российского террора против гражданской инфраструктуры и логистики является прямой реакцией Кремля на разблокирование масштабной финансовой помощи для Украины.

Об этом, как сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова, глава государства заявил во время совместного брифинга с президентом Молдовы Маей Санду, комментируя последние атаки окупантов на Днепр и объекты «Укрзализныци».

Россия реагирует на усиление Украины и разблокирование средств

По мнению президента, выделение Украине пакета в 90 миллиардов евро стало сигналом для агрессора, что страна не останется наедине с врагом. Зеленский подчеркнул, что эти средства позволят не только стабилизировать бюджет, но существенно нарастить внутреннее оборонное производство.

Реклама

Это реакция номер один на то, что они понимают: Украина не наедине. В России понимают, что мы усилимся. Как бы им ни хотелось, мы усилимся — и так они отвечают», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Следующие цели врага: логистика и водоснабжение

Президент предупредил, что после системных ударов по энергетике РФ официально перешла к выполнению следующего этапа своего плана — уничтожение транспортной логистики и систем жизнеобеспечения.

оккупанты целенаправленно бьют по объектам «Укрзализныци» и мостам, пытаясь парализовать сообщение.

Наряду с логистическими узлами под прицелом оказались объекты инфраструктуры, которые снабжают украинцев водой.

Реклама

Наверстывание потраченного времени

Зеленский признал, что из-за задержек с финансированием Украина несколько потеряла темпы внутреннего производства за последние два месяца. Тем не менее, он заверил, что благодаря первому траншу из нового пакета помощи все задачи будут выполняться максимально быстро.

«Мы немного потеряли за эти два месяца относительно объемов отечественного продукта. Но мы сейчас догоним все, и мы уже не на плохом уровне производства», — подытожил президент.

Напомним, Россия 10 часов атаковала Днепр. Поврежден 4-этажный дом, где обрушился подъезд. Там есть погибшие.