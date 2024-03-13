Месть за Кривой Рог и Сумы: по всей России раздавались взрывы и пылали пожары (видео)

Холодная месть россиянам от неизвестных добрых дронов. После бесчеловечного удара по многоэтажкам в Кривом Роге, Сумах и Донецкой области Россию атаковали десятки БПЛА. В Белгороде, Рязани, Воронеже и Ростове всю ночь раздавались взрывы. Поражены очередной вражеский НПЗ и здание ФСБ РФ.

Где россиянам было горячее и куда на самом деле летели дроны на этот раз — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Также читайте Сырский рассказал о сложной обстановке на восточном фронте

Россиян бомбят дроны

Украинцы выстояли, а теперь пришел черед "простых россиян". 12 марта президент Владимир Зеленский получил отчет от ВСУ, ГУР и СБУ об эффективности отечественных дронов и пообещал отомстить рашистам за удар по многоэтажке в Кривом Роге.

"Мы будем наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они ощутят", — сказал Зеленский.

Месть ждали недолго. Уже в ночь на 13 марта россиянам не спалось сразу в нескольких регионах. Первым встречать "воздушных гостей" начал русский Волгодонск в Ростовской области. Местные публиковали видео ночного неба над городом, который светится от работы ПВО.

Россияне – в панике

В российских медиа начали выть от страха, ведь рядом с городом расположена Ростовская АЭС. Хотя на самом деле она вряд ли была целью дронов, российские террористы наверняка боятся, что с ними будут поступать так же, как они поступают в Украине.

Куда именно долетели дроны – неизвестно. Губернатор Воронежской области заявил, что его регион атаковали сразу 40 дронов и все были "сбиты". Что-то не верится, впрочем российские телеграммы каналы уже распространяют фото последствий сбивания одного из них — обломки БПЛА попали в местный рынок, разбросав по сторонам десятки пар горящих китайских наймков.

Атакован российский аэродром

СМИ предполагают, что настоящей целью такого количества дронов мог быть военный аэродром Балтимор под Воронежем, где базируется российская стратегическая авиация. Подтверждает это и один из российских военкоров, выдающий себя за эксперта в вопросах авиации.

Также читайте Ракетный удар по Кривому Рогу: под завалами дома обнаружили еще одно тело

Прилет по НПЗ в Рязани

Но уже по-настоящему весело было у Рязани. В результате прилета дрона там загорелся местный нефтеперерабатывающий завод — уже третий подряд на России.

Напомним, по данным украинских СМИ, прошедшие два удара по вражеским предприятиям в Ленинградской и Липецкой областях были работой украинских спецслужб. На этот раз, как видите, никто и не пытался помешать дрону спокойно пролететь над городом, а затем и с высокой точностью попасть по территории предприятия.

По данным российских СМИ, птичка повредила две установки по переработке топлива. Площадь пожара составляет около 200 м2. Сейчас известно по меньшей мере о двух пострадавших. Из-за потери оборудования НПЗ не будет работать как минимум 2 месяца, пишут рашисты.

13 марта были атакованы сразу 3 российских НПЗ — в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Атаковали предприятия, входящие в топ-5 по мощности в РФ, дроны СБУ, пишет со ссылкой на собственные источники в Службе "Украинская правда". Также СБУ вместе с другими представителями сил обороны атаковали дронами авиабазу ВВС России в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Атаковали дроны также Белгород. Местные СМИ публикуют фото попадания дрона в фасад местного представительства ФСБ РФ – там повредило кровлю и выбило окна.

Прилетело по ФСБ в Белгороде

Белгородский губернатор Гладков очевидный удар по ФСБ не подтвердил, заявив, что якобы один из двух украинских БПЛА упал в реку, а другой попал в многоэтажку. В результате якобы украинских обстрелов в Белгородской области без света и тепла залились 45 000 россиян.

В российском Минобороны же врут, что все сбили и называют рекордное количество дронов, летевших на РФ – 58. Позже к статистике добавили еще якобы 7 сбитых БПЛА. На крайний дронновый налет даже отреагировал Путин. Говорит, что украинцы якобы "хотят сорвать ему выборы".

"Главная цель, я в этом не сомневаюсь, состоит в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан", — заявил глава Кремля.

Интересна эта атака и тем, что чуть ли не впервые в открытом доступе появилось качественное видео пролетающего мимо БПЛА. В профильном издании Defence Express уже идентифицировали дрон.

Говорят, он похож на украинскую разработку под названием "Февраль". Журналисты говорят, что его представили только в ноябре 2023 года, а уже сейчас он бомбит Россию. При этом поражает технологичность этой птички, так как она попадает крайне прицельно.

"От Defense Express отметим, что приведенные выше данные по рашистским ресурсам могут свидетельствовать о том, что применение с нашей стороны дальнобойных и мощных дронов-камикадзе приобретает все более системные признаки. При этом следует отметить также высокую точность попадания, так как в случае с вакуумными установками на НПЗ говорится, что "птица" должна попасть в своеобразную "колонну" диаметром несколько метров и высотой в несколько десятков метров.

Также при этом следует отметить, что дрон-камикадзе "Февраль" как отечественная разработка продолжает оставаться несколько таинственным. Потому что из его характеристик в открытом доступе известно лишь два параметра – дальность полета до 1000 километров и масса боевой части в 75 килограммов. Напомним, что впервые внешний вид дрона-камикадзе "Февраль" был показан только в ноябре 2023 года, но при этом демонстрировалась только модель этого летательного аппарата", - говорится в сообщении Defense Express.

Напомним, что атаковали Россию дронами и вчера. Всего о взрывах сообщалось в 9 регионах России, в том числе что-то интересное происходило в Московской, Тульской, Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областях. Пылало и в российском Санкт-Петербурге, там огонь охватил южную ТЭЦ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.