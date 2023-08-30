Месть за Москву и дозированные ракеты: эксперты объяснили массированную атаку России на Киев

Россия снова ночью, 30 августа, атаковала Киев крылатыми ракетами. Как отмечают эксперты, похожие комбинированные удары ракетами и дронами в последний раз враг применял этой весной.

Минувшей ночью россияне сначала применили ударные дроны, а затем на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации. 28 крылатых ракет и 15 ударных дронов были уничтожены силами ПВО в пределах столицы и пяти областей. В столице зафиксировано падение обломков ракет в Дарницком и Шевченковском районе — погибли два человека, еще один травмирован.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему враг снова принялся за обстрелы Киева, какая у него цель и чего ждать дальше.

Проверили выдержку?

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", говорит, что россияне действительно давно не обстреливали Киев. Последний массированный ракетный удар был в июне. Ночную атаку на Киев и другие города он связывает с тем, что враг сэкономил ракеты, не выпустив их на День Независимости по Украине.

"Действительно, россияне не использовали возможность ракетных ударов в День Независимости, хотя собирались это сделать. Возможно, они решили, что именно сейчас у них есть возможность нанести удары по объектам, которые им важны для уничтожения, поэтому попытались именно 30 августа нанести этот комбинированный удар. Подчеркну, что он был не только по Киеву. Оккупанты запустили реактивные ракеты, морские крылатые ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе. Почему именно сейчас? Возможно решили, что мы не ждем такой сильной атаки после Дня Независимости", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Коваленко.

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Дозируют и экономят ракеты

По словам эксперта, ракеты Х-101/Х-555 российские оккупанты используют не ежедневно и в очень специфической пропорции. Они, очевидно, следят за количеством ракет и возможностью их производства.

"Известно, что россияне производят в сутки по 2 такие ракеты. Например, с 26 июля по 6 августа они применили 20 ракет. Что подтверждает темп производства — 2 ракеты в сутки. С 6 по 15 августа, а это 9 дней — тоже 20 ракет. А уже 27 августа было всего 4 ракеты. Но интересно, что эти ракеты запускались по Украине с фальш-целями и уже не из Каспийского моря, а из Энгельса, то есть как эксперимент. А уже 30 августа по Украине запускают 28 ракет. Вместе с предыдущими — это 32 ракеты. Из этого можно сделать вывод, что они обстреливают украинские города, исходя из их потенциала производства ракет. Поэтому мы можем наблюдать паузы, когда обстрелы отсутствуют", — объясняет Александр Коваленко.

Меньше ракет останется на осень

Эксперт говорит, что хоть это и будет звучать несколько цинично, но хорошо, что враг обстрелял нас именно сейчас.

"У россиян отсутствует процесс накопления боекомплекта, по крайней мере сейчас, накануне старта отопительного сезона. Потому что если бы не было этого обстрела, то по состоянию на 15 сентября у врага было бы накоплено минимум 60 ракет, по состоянию на 15 октября — 120 ракет, а на 15 ноября у них было бы 180 ракет Х-101/Х-555. Они могли бы три дня подряд атаковать наши города, выпуская по 50-80 ракет. То есть имели бы большую вероятность прорыва нашей ПВО и нанесли бы гораздо большее поражений, нанесли бы больше жертв и разрушений. А если у россиян нет этого процесса накопления ракет, то столь массированных ракетных ударов они не готовят, по крайней мере, по состоянию на сейчас", — объясняет Александр Коваленко.

Мы поинтересовались у эксперта, могут ли наши дроны поразить места в России, где производят эти ракеты.

"До этих мест очень далеко лететь. Эффективнее было бы уничтожать именно носителей этих ракет, но они располагаются как можно дальше, чтобы избежать поражения. Поэтому до объектов производства этих ракет или их носителей, мы дотянуться не можем. Но я думаю, что это временно", — отмечает Александр Коваленко.

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Отомстили за Москву

По мнению военного эксперта Олега Жданова, массированная атака на Киев — это попытка врага отомстить за бессонные ночи москвичей.

"Я думаю, что массированная атака на Киев — это попытка врага отомстить. Ведь наши дроны уже регулярно прилетают в Москву. Восемь ночей подряд они атаковали столицу России. А этой ночью еще и были мощные атаки по аэродромам врага. Поэтому, думаю, что массированная атака на Киев — месть. Они накопили какой-то запас ракет и попытались атаковать Киев, комбинируя ракеты и дроны, поэтому можно сказать, что эта атака была массированной. Но наша ПВО отлично сработала", — рассказывает сайту ТСН.ua Олег Жданов.

Он добавляет, что по мере накопления ракет Россия будет продолжать наносить подобные удары. Но если раньше мы лишь отражали вражеские атаки, то теперь наносим мощные ответные удары.

"Сегодня ночью, кроме Москвы, взрывы были в пяти областях России. У врага есть потери в технике и вооружении. А также есть паника в некоторых российских городах, где жители посреди ночи выбежали из домов, бежали на автостоянки и панически пытались выехать с города. А паника у врага — это один из фронтов борьбы", — добавляет Олег Жданов.

Дуэли на дронах между столицами

Обмены ударами дронов в чем-то напоминают дуэли между столицами.

"Да, это выглядит как дуэли. Но наши удары и вражеские — очень отличаются. Украина не бьет по гражданским объектам и местам компактного проживания гражданского населения, а только по военным объектам. Конечно, от взрывов страдают и гражданские постройки — выбиты окна и двери. Мы действуем в соответствии с обстоятельствами, ведь не мы начали эту войну, не мы первыми напали, но мы вынуждены наносить удары врагу в ответ. Сколько можно отбиваться? Нужно атаковать. Россияне тоже должны ощутить войну на себе. Ведь они каждый раз радуются, когда ракета где-то у нас попала и есть погибшие и раненые. Теперь пусть они сами побегают по подвалам, привыкают к частым сигналам тревоги и поймут, что такое война, которую они и начали. Это морально-психологическое и очень серьезное влияние на врага, тем более, на такое большое количество населения. Пока страх и паника у россиян не будут кончаться — для нас это будет очень эффективно", — отмечает Олег Жданов.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, почему Россия больше не обстреливает Киев: Жданов назвал новую "мишень" для ракетных ударов.

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