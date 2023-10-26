"Месть за ранение ягодиц": что известно о плане Рогозина ударить по Украине космической ракетой и почему это понравилось Путину

ВСУ почти "накрыли" Рогозина под Донецком, но обошлось, к сожалению, лишь ранением ягодиц.

Прихвостень Путина хотел ударить космической ракетой по Украине. В это сложно поверить, но такой план еще в начале 2023 года оказался на столе у кремлевского диктатора.

Кому из рашистов это пришло в голову и как восприняли безумную идею в Кремле, рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Кому пришла в голову такая "больная" идея?

Предложение ударить космической ракетой по Украине пришло в голову экс-командующему "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Это тот самый, которого ВСУ почти "накрыли" под Донецком, когда он гулял в ресторане "Шеш-Беш". Но, к сожалению, Рогозин обошелся лишь ранением пятой точки.

Дмитрий Рогозин / Фото: Associated Press

"Заказ" Рогозина попал в руки журналистов

По информации немецкого BILD, именно Рогозин придумал тему с космической ракетой и даже на полном серьезе обсуждал ее с российскими ракетостроителями и конструкторами. Вот фрагмент из записи разговора Рогозина с попавшим к журналистам Генеральным директором питерского ракетно-космического бюро "Прогресс" Дмитрием Барановым.

Каков смысл в космической ракете?

Чего они хотели добиться таким ударом? Похоже, что их совсем не беспокоила целесообразность собственного плана. Российская самая передовая гиперзвуковая ракета "Кинжал" стоит около 10 миллионов долларов. Это грозное и очень опасное оружие, которым можно нанести значительные разрушения, хотя и его уже успешно сбивали ВСУ. А российский ракетоноситель "Союз", которым похоже и собирался угрожать Украине Рогозин, стоит 48 миллионов.

Ракетный комплекс "Кинжал"

Деградация и больные идеи рашистов

Как пишет издание Defense Express, идея Рогозина не только людоедская, но и свидетельствует о тотальной деградации российской космонавтики. Начинить "чудо-оружие" рашисты хотели ФАБ-900 — это самая тяжелая российская авиационная бомба. Но проблема в том, что на космических скоростях она просто сгорела бы при входе в атмосферу. А ступени самой ракеты, слетавшей с Архангельской области, могли упасть в России.

Скриншот: Defense Express

"То есть просто взять и примотать в ракетоноситель готовую авиабомбу — это идея, которая достаточно точно характеризует уровень развития Рогозина, который четыре года руководил "Роскосмосом", и вполне объясняет уровень деградации этой отрасли в РФ", — пишет издание.

Но Путину же понравилось…

Но рашистов больше беспокоил вопрос того, что подобная ракета не точная, так что может прилететь с погрешностью в 50, а то и 100 километров. Смешно и то, что эта идея, несмотря на ее абсурдность, по словам самого Рогозина, понравилась Путину, которого он на записи называет "великим и ужасающим". Так же называли Гудвина из "Волшебника Изумрудного города", который был мошенником и трусом.



Так что эта идея вряд ли эффективна, впрочем, возможно ли ее реализовать? В эфире ТСН этот вопрос задали военному эксперту Ивану Кричевскому.

Смогут ли россияне реализовать угрозы ударить по Киеву космической ракетой: оценки военного эксперта

Россия снова звенит оружием

Бряцание оружием – это точно самое любимое дело рашистов. 25 октября в "Минуубийствах" России отчитались об успешной отработке возможного "массированного ядерного удара".

Во время "учений" с космодрома Плесецк в Архангельской области россияне нанесли "сокрушительный" удар по Камчатке. К сожалению, на этот раз только по своему полигону. А лучше бы, конечно, прислушались к советам пропагандистки Симоньян, которая рекомендовала угостить ядеркой по территории РФ.

Военные предостерегают

На самом же деле маниакальные идеи россиян украинцев должны беспокоить меньше. Ибо существуют другие более насущные угрозы, например российские обстрелы критической инфраструктуры — Путин накапливает ракеты. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" предупредила спикер объединенного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Рашисты совсем одурели! Путина просят вколотить космической ракетой по Киеву!

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