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"Месть за ранение ягодиц": что известно о плане Рогозина ударить по Украине космической ракетой и почему это понравилось Путину

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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"Месть за ранение ягодиц": что известно о плане Рогозина ударить по Украине космической ракетой и почему это понравилось Путину

Дмитрий Рогозин/Коллаж: TSN.ua

ВСУ почти "накрыли" Рогозина под Донецком, но обошлось, к сожалению, лишь ранением ягодиц.

Прихвостень Путина хотел ударить космической ракетой по Украине. В это сложно поверить, но такой план еще в начале 2023 года оказался на столе у кремлевского диктатора.

Кому из рашистов это пришло в голову и как восприняли безумную идею в Кремле, рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Кому пришла в голову такая "больная" идея?

Предложение ударить космической ракетой по Украине пришло в голову экс-командующему "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Это тот самый, которого ВСУ почти "накрыли" под Донецком, когда он гулял в ресторане "Шеш-Беш". Но, к сожалению, Рогозин обошелся лишь ранением пятой точки.

Дмитрий Рогозин / © Associated Press
Дмитрий Рогозин / Фото: Associated Press

"Заказ" Рогозина попал в руки журналистов

По информации немецкого BILD, именно Рогозин придумал тему с космической ракетой и даже на полном серьезе обсуждал ее с российскими ракетостроителями и конструкторами. Вот фрагмент из записи разговора Рогозина с попавшим к журналистам Генеральным директором питерского ракетно-космического бюро "Прогресс" Дмитрием Барановым.

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Каков смысл в космической ракете?

Чего они хотели добиться таким ударом? Похоже, что их совсем не беспокоила целесообразность собственного плана. Российская самая передовая гиперзвуковая ракета "Кинжал" стоит около 10 миллионов долларов. Это грозное и очень опасное оружие, которым можно нанести значительные разрушения, хотя и его уже успешно сбивали ВСУ. А российский ракетоноситель "Союз", которым похоже и собирался угрожать Украине Рогозин, стоит 48 миллионов.

Ракетный комплекс
Ракетный комплекс "Кинжал"

Деградация и больные идеи рашистов

Как пишет издание Defense Express, идея Рогозина не только людоедская, но и свидетельствует о тотальной деградации российской космонавтики. Начинить "чудо-оружие" рашисты хотели ФАБ-900 — это самая тяжелая российская авиационная бомба. Но проблема в том, что на космических скоростях она просто сгорела бы при входе в атмосферу. А ступени самой ракеты, слетавшей с Архангельской области, могли упасть в России.

Скриншот: Defense Express / ©
Скриншот: Defense Express

"То есть просто взять и примотать в ракетоноситель готовую авиабомбу — это идея, которая достаточно точно характеризует уровень развития Рогозина, который четыре года руководил "Роскосмосом", и вполне объясняет уровень деградации этой отрасли в РФ", — пишет издание.

Но Путину же понравилось…

Но рашистов больше беспокоил вопрос того, что подобная ракета не точная, так что может прилететь с погрешностью в 50, а то и 100 километров. Смешно и то, что эта идея, несмотря на ее абсурдность, по словам самого Рогозина, понравилась Путину, которого он на записи называет "великим и ужасающим". Так же называли Гудвина из "Волшебника Изумрудного города", который был мошенником и трусом.

Так что эта идея вряд ли эффективна, впрочем, возможно ли ее реализовать? В эфире ТСН этот вопрос задали военному эксперту Ивану Кричевскому.

Смогут ли россияне реализовать угрозы ударить по Киеву космической ракетой: оценки военного эксперта

Смогут ли россияне реализовать угрозы ударить по Киеву космической ракетой: оценки военного эксперта

Россия снова звенит оружием

Бряцание оружием – это точно самое любимое дело рашистов. 25 октября в "Минуубийствах" России отчитались об успешной отработке возможного "массированного ядерного удара".

@sputnik.by Российское Минобороны эффективно отработало сценарий «Ядерного ответа» на потенциальный ядерный удар противника #россия #путин #ракета #ядерноеоружие #новости ♬ оригинальный звук

Во время "учений" с космодрома Плесецк в Архангельской области россияне нанесли "сокрушительный" удар по Камчатке. К сожалению, на этот раз только по своему полигону. А лучше бы, конечно, прислушались к советам пропагандистки Симоньян, которая рекомендовала угостить ядеркой по территории РФ.

@rus.news49 #новости #новостиукраины #симоньян #новости ♬ оригинальный звук — Ukr.News

Военные предостерегают

На самом же деле маниакальные идеи россиян украинцев должны беспокоить меньше. Ибо существуют другие более насущные угрозы, например российские обстрелы критической инфраструктуры — Путин накапливает ракеты. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" предупредила спикер объединенного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Рашисты совсем одурели! Путина просят вколотить космической ракетой по Киеву!

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Дата публикации
Просмотры
1527
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