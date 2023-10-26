"Месть за ранение ягодиц": что известно о плане Рогозина ударить по Украине космической ракетой и почему это понравилось Путину

ВСУ почти "накрыли" Рогозина под Донецком, но обошлось, к сожалению, лишь ранением ягодиц.
Прихвостень Путина хотел ударить космической ракетой по Украине. В это сложно поверить, но такой план еще в начале 2023 года оказался на столе у кремлевского диктатора.
Кому из рашистов это пришло в голову и как восприняли безумную идею в Кремле, рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.
Кому пришла в голову такая "больная" идея?
Предложение ударить космической ракетой по Украине пришло в голову экс-командующему "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Это тот самый, которого ВСУ почти "накрыли" под Донецком, когда он гулял в ресторане "Шеш-Беш". Но, к сожалению, Рогозин обошелся лишь ранением пятой точки.
"Заказ" Рогозина попал в руки журналистов
По информации немецкого BILD, именно Рогозин придумал тему с космической ракетой и даже на полном серьезе обсуждал ее с российскими ракетостроителями и конструкторами. Вот фрагмент из записи разговора Рогозина с попавшим к журналистам Генеральным директором питерского ракетно-космического бюро "Прогресс" Дмитрием Барановым.
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Каков смысл в космической ракете?
Чего они хотели добиться таким ударом? Похоже, что их совсем не беспокоила целесообразность собственного плана. Российская самая передовая гиперзвуковая ракета "Кинжал" стоит около 10 миллионов долларов. Это грозное и очень опасное оружие, которым можно нанести значительные разрушения, хотя и его уже успешно сбивали ВСУ. А российский ракетоноситель "Союз", которым похоже и собирался угрожать Украине Рогозин, стоит 48 миллионов.
Деградация и больные идеи рашистов
Как пишет издание Defense Express, идея Рогозина не только людоедская, но и свидетельствует о тотальной деградации российской космонавтики. Начинить "чудо-оружие" рашисты хотели ФАБ-900 — это самая тяжелая российская авиационная бомба. Но проблема в том, что на космических скоростях она просто сгорела бы при входе в атмосферу. А ступени самой ракеты, слетавшей с Архангельской области, могли упасть в России.
"То есть просто взять и примотать в ракетоноситель готовую авиабомбу — это идея, которая достаточно точно характеризует уровень развития Рогозина, который четыре года руководил "Роскосмосом", и вполне объясняет уровень деградации этой отрасли в РФ", — пишет издание.
Но Путину же понравилось…
Но рашистов больше беспокоил вопрос того, что подобная ракета не точная, так что может прилететь с погрешностью в 50, а то и 100 километров. Смешно и то, что эта идея, несмотря на ее абсурдность, по словам самого Рогозина, понравилась Путину, которого он на записи называет "великим и ужасающим". Так же называли Гудвина из "Волшебника Изумрудного города", который был мошенником и трусом.
Так что эта идея вряд ли эффективна, впрочем, возможно ли ее реализовать? В эфире ТСН этот вопрос задали военному эксперту Ивану Кричевскому.
Россия снова звенит оружием
Бряцание оружием – это точно самое любимое дело рашистов. 25 октября в "Минуубийствах" России отчитались об успешной отработке возможного "массированного ядерного удара".
@sputnik.by Российское Минобороны эффективно отработало сценарий «Ядерного ответа» на потенциальный ядерный удар противника #россия #путин #ракета #ядерноеоружие #новости ♬ оригинальный звук
Во время "учений" с космодрома Плесецк в Архангельской области россияне нанесли "сокрушительный" удар по Камчатке. К сожалению, на этот раз только по своему полигону. А лучше бы, конечно, прислушались к советам пропагандистки Симоньян, которая рекомендовала угостить ядеркой по территории РФ.
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Военные предостерегают
На самом же деле маниакальные идеи россиян украинцев должны беспокоить меньше. Ибо существуют другие более насущные угрозы, например российские обстрелы критической инфраструктуры — Путин накапливает ракеты. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" предупредила спикер объединенного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Рашисты совсем одурели! Путина просят вколотить космической ракетой по Киеву!
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