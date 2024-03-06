Местные не обращали внимания: военный у линии фронта спас уникальный артефакт XII века (фото)

В Днепр из Донецкой области эвакуировали тысячелетнюю каменную бабу. Ценный экспонат возле зоны боевых действий нашел историк, служащий в ВСУ.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Как удалось вывести старинный артефакт

Из Донецкой области в Днепр прибыла древняя каменная половецкая баба. Хотя историки называют находку бабой, на самом деле каменная фигура - мужского рода

"Мы видим половецкую статую - воин, скорее всего 12 века, или она поздняя, или она сильно повреждена, затерта", - говорит эксперт.

Скульптура неизвестно сколько лет простояла под забором в одном из сел Донецкой области. На нее жители даже внимания не обращали, пока на статую не наткнулся Дмитрий Романчук, сотрудник Днепровского исторического музея, а ныне - военнослужащий ВСУ. Вместе с побратимами взялся спасать экспонат.

Дмитрий Романчук

"Очень сложно было ее вытащить из ямы, она килограммов 700-800, если не больше. В тех условиях, где она находилась, она была под угрозой уничтожения, и так уже была повреждена к этому времени осколком от мины", - говорит Дмитрий Романчук.

Экспонат был в десяти километрах от линии фронта. Найти манипулятор, который согласится туда ехать, было нереально. Опять помогли военные - они вывезли скульптуру ближе к тылу. За почти тысячу лет этой каменной скульптуре изрядно досталось. Она потеряла голову и некоторые части тела. Во время полномасштабной войны была ранена в плечо.

Каменная половецкая баба у линии фронта

"Без головы она была давно, по состоянию камня у нее видно, что голову отбили 200-300 лет назад, трудно сказать, только там плечо видно, что современный скол, его немного грязью, дождем уже смыло", — отмечает Дмитрий Романчук.

Скульптура имеет большую ценность

Даже изуродованная скульптура имеет большую ценность, говорят сотрудники музея. И то, что ее удалось вывезти с линии фронта, называют чудом.

Каменная половецкая баба.

"От 12 века фактически 900 лет просуществовала на этой территории и вот сейчас и времена нашей современной войны она банально уничтожается. Но сколько таких памятников уничтожено, сколько таких памятников осталось на оккупированной территории, сейчас мы даже не можем подсчитать", — говорит и.о директора исторического музея Александр Старик.

В общей сложности скульптур подобных этой половецкой каменной бабе, в мире около двух тысяч. В историческом музее Днепра их несколько сотен. Чтобы уберечь каменные фигуры от обстрелов и падения обломков, их одели в специальные кевларовые бронежилеты. Эту привезли из Донбасса, отреставрируют и вскоре она займет почетное место среди своих каменных подруг.

Каменная половецкая баба.

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