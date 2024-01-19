"Местные себя мысленно хоронят": подробности подрыва нефтебазы в Брянской области

Кто бомбил Клинцы ? Ночью 19 января неизвестный добрый беспилотник не дал выспаться рашистам. Местные СМИ публикуют кадры масштабного пожара на нефтебазе в Брянской области. Признал чрезвычайную ситуацию и губернатор области, а вот в Минобороны РФ, как всегда, "все сбили". Местные вообще себя уже мысленно "хоронят". И это очень смешно.

Детали рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

В Брянской области атаковали нефтебазу

Около 7 утра город Клинцы Брянской области РФ попал под удар неизвестного БПЛА. В "минуубийствах" РФ сразу отчитались, что можно не беспокоиться — все сбили еще на подлете. А это тогда что такое?

"Нам піздєц, Люда!" (с)

Це у м.Клинці Брянської області рано вранці якийсь дрон підірвав нафтобазу, щоб зігріти росіянців у хрещенські морози.



І так, вам піздець, Люда. pic.twitter.com/YfldPtwq7M — Юрий Пивовар (@ZloyBanderovets) January 19, 2024

И действительно, Вика, не валнайся, все будет хорошо. В Шойге все сбили. Да и эта нефтебаза была вам не нужна. А вот местный губернатор Александр Богомаз виден еще не совсем умом "тронулся" и прилет признал. По его словам, беспилотник самолетного типа смог посадить российский РЭБ.

"Минуубийств" РФ снова "чудит"

Именно российская ПВО во всем виновата – зачем вы сажаете беспилотники со взрывчаткой прямо на свои же нефтебазы? Это что, такая новая "аналоговая" тактика?

Укр дроны долетели и в Клинцы, и в Тамбов. Нефтебаза горит



БПЛА атаковали нефтебазу "Роснефти" в Брянской области и Тамбовский пороховой завод pic.twitter.com/2wcQFIXIhn — Фронт Ислама (@islfront) January 19, 2024

Но как видите, пылает нефтебаза изрядно. Как пишут местные Telegram-каналы со ссылкой на российских пожарных, площадь пожара на нефтебазе достигает 1 тысячи квадратных метров. Впечатляет и столб дыма, поднявшийся над хранилищем – похоже его виден со всех окрестностей городка.

#Клинцы после того как главарь региона Александр Богомаз отрапортовал, что БПЛА ВСУ был «успешно подавлен средствами РЭБ», неожиданно запылали резервуары с горючим.

Бывает же такое! pic.twitter.com/C3mJDL4HOz — FAKE OFF (@fakeofforg) January 19, 2024

Тушили пожар всем селом

Для гашения такого масштабного пламени рашисты даже подогнали пожарный спецпоезд. При этом на движение других поездов это не повлияло, поэтому есть еще десятки классных видео пожара. Итак, благодарим местных за такую хорошую возможность в деталях рассмотреть, как пылает в России.

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Что прилетело в Клинке?

Что это был за беспилотник, неизвестно. Но можно с уверенностью сказать, что сезон хлопка в России можно уже открывать. Около 10 утра по Киевскому времени минубилстр РФ якобы сбило еще два таких же беспилотника над Брянщиной. Конечно, обвинили там по всей Украине. Информации о новых повреждениях или чрезвычайных ситуациях в области на момент записи нет.

Зато точно известно, чей беспилотник 18 января посетил Ленинградскую область и почти долетел в Санкт-Петербург. Российские Telegram-каналы сразу начали трубить тревогу — впервые за всю войну беспилотник долетел до северной столицы РФ, где должен был попасть по питерской нефтебазе вблизи городского порта.

Новая украинская разработка уже бомбит РФ!

А это на секундочку почти 900 километров до украинской границы. Нефтегазовый терминал в Питере самый большой на Балтийском море для РФ. Так что если в него попасть, то можно пошатнуть весь российский экспорт нефти и газа. По данным "Украинской правды", атака была спецоперацией ГУР.

Этот беспилотник-рекордсмен украинского производства. Об этом во время открытой панели обсуждений в швейцарском Давосе заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Характеристики этой новой разработки впечатляют. По словам министра, он взлетел в Украину и преодолел более 1000 километров. Камышин пообещал — в Россию в этом году будет прилетать чаще.

“Мы способны производить все: от маленьких FPV-дронов за 350 долларов до того, что сегодня ночью долетело до Санкт-Петербурга. Эта штука пролетела 1250 км сегодня ночью и попала в цель. Теперь мы можем делать их больше. Асимметричная война потребует множество беспилотников. Уверен, в этом году мы увидим больше подобных событий», – отметил он.

"Украинский Шахед" готов?

Ранее Камышин уверял, что в Украине уже появился свой аналог иранского "Шахеда". Возможно, это как раз один из них и прилетел на нефтебазу в Петербурге.

Есть и другая хорошая новость от ГУР. В Буданове сообщили об успешной кибератаке на одну из рашистских строительных контор. Но не простую, а государственную. Предприятие выполняло подряды для ведомства оленевода Шойгу, поэтому в их электронной базе были сотни чертежей и планов зданий и минубивств РФ. Совершили операцию украинские кибер-волонтеры Blackjack.

Скриншот/Telegram ГУР

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