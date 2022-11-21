Местные в Запорожской области уже не помнят дней тишины: гражданские гибнут в собственных домах

В Запорожье ни дня не проходит без вражеского артиллерийского огня, ни одна ночь — без ракетных ударов.

Тыловые и прифронтовые населенные пункты области ежедневно подвергаются российским обстрелам. У большинства тех, что расположены ближе к фронту – нет воды, тепла, огромные проблемы с электричеством, а кое-где и с продуктами. Без крайней надобности, местные вообще стараются не выходить на улицу, но даже толстенные бетонные стены жилищ, не всегда могут гарантировать безопасность.

Как живут прифронтовые населенные пункты в Запорожской области, рассказали в эфире ТСН.

"Одно время, с полмесяца назад, вроде тише стало, а вот последние неделю-две, крепко долбят! Крепко", — уверяет местный мужчина.

Хоть одни сутки тишины местные даже вспомнить не могут! Днем, говорят в прифронтовом Степногорске, почти ежесуточно слышат, как российские самолеты нарезают круги над передовой. Ночью же вдоль передовой, особенно на участке от Каменского до Орехова и дальше в сторону Гуляйполя, каждый раз усиливаются артиллерийские дуэли и стрелковые бои.

Российские ракеты из комплексов противовоздушной обороны С-300 иногда прилетают по одной, как это было на днях в Заречном. Но чаще россияне выпускают сразу целую серию и так уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожье и разрушают жилые дома. "Было в спецшколе, когда прилетело, две С-300, ну, конечно, обломки летали, мне крышу поломало", – рассказывают люди.

Российское смертоносное железо убивает гражданских украинцев прямо во дворах собственных домов. "Сначала вот сюда прилетело, а он подошел посмотреть, здесь его машина стоит. Подошел и именно сюда прилет, в грудь и все и нет человека", — рассказывает Владимир о гибели соседа.

Накануне и сам Владимир чуть не погиб на своей кухне. Мужчина как раз завтракал, когда в многоквартирный дом, на окраине Степногорска, попал российский боеприпас. "Сидел и вот дало мне немного... Хорошо, что ноги под столом били. Стеклом мне ногу порубило и все", — рассказывает мужчина.

Напомним, российские оккупационные войска ударили ракетой С-300 в 2-этажный многоквартирный дом в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области, есть погибшая и пострадавшие. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере два человека получили ранения. Спасатели еще разбирают завалы.

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