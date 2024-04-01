Местные выборы в Турции: почему провластная партия Эрдогана проиграла оппозиции и что это значит

В Турции прошли местные выборы, на которых партия президента проиграла.

В Турции провластная партия Эрдогана провалилась на местных выборах, в частности, речь идет о важном городе Стамбуле.

Об этом узнавала корреспондентка ТСН Яна Слесарчук.

Почему Стамбул очень важный город Турции

Для президента Эрдогана Стамбул – это всегда был особый город. В Стамбуле он родился, продавал воду в детстве, делал первые шаги в политике – в рабочем квартале, затем стал мэром. 20-миллионный Стамбул, самый большой город Турции — во всех смыслах дом Эрдогана, политически потерянный в 2019, когда мэром стал оппозиционер. Для эрдогановской "Партии справедливости и развития" это было настоящей проблемой.

Эрдоган во время предвыборной кампании

"Стамбул это – призовой город, ведь здесь живет четверть населения Турции. У него огромный бюджет. Это мегаполис со своим отдельным правительством, со своими компаниями. Мы говорим о бюджете в размере 10-15 миллиардов долларов", — объясняет профессор политологии Эмре Эрдоган.

Комментарий Эрдогана по результатам местных выборов

В этом году Эрдоган хотел отвоевать Стамбул. Вместо этого он потерял гораздо больше.

"Мы будем откровенно анализировать результаты выборов внутри партии. Они демонстрируют, что мы потеряли многие городские администрации по стране", — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Как оппозиционер победил провластного кандидата на пост мэра Стамбула

Оппозиционному Экрему Имамоглу провластные политики и медийные ресурсы вменяли последствия прошлогоднего землетрясения, разоблачившего силу-силену проблем застройки Стамбула, которая, правда, началась задолго до его прихода к власти.

Однако избиратели этим упрекам не поверили, ведь именно провластный кандидат в мэры города, технократ Мурат Курум - министр в правительстве Эрдогана, отвечающий за урбанизацию. Поэтому Имамоглу - не просто удержался на посту мэра. Он зацементировал себе место в следующей президентской гонке.

"Сегодня немного эмоциональный для меня день, ведь это день, когда я получу оценку пяти годам, которые был здесь мэром", - сказал Экрем Имамоглу.

Почему избиратели ищут альтернативу Эрдогану

Основная причина, почему избиратели пошли искать альтернативу Эрдогану - экономический упадок последних лет, который сногсшибательно поднял цены на все и заставил средний класс паниковать. Кроме того, еще одна политическая сила, которая ставит на консервативный, религиозный электорат - на этот раз откололась от "Партии справедливости и развития" и выдвинула собственного кандидата, оттянув голоса. Благодаря этому оппозиционной "Народной республиканской партии" удалось удержать и Стамбул, и политическую столицу, мэром Анкары остался Мансур Яваш, вдвое опередив пропрезидентского кандидата. Не отдали Эрдогановской партии и курортную Анталию и Измир.

Западные политики часто обвиняли президента Эрдогана в авторитаризации власти и пренебрежении демократическими нормами. Однако эти выборы демонстрируют удивительно здоровую демократию на фоне других государств с сильным президентом, который годами концентрировал власть. Эрдоган обещает выбор народа - принять.

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Добавим, что ранее Эрдоган заявил, что собирается уходить из политики.

Напомним, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию. Во время встречи с Реджепом Эрдоганом предложил пригласить Россию на мирный саммит. Впрочем, украинский лидер заявил, что не видит причин приглашать представителей страны-агрессорки.

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