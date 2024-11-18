Место женщины – не только на кухне: как преодолеть самые распространенные гендерные стереотипы

Несмотря на прогресс в направлении гендерного равенства, стереотипы все еще формируют повседневную жизнь в странах Восточного партнерства (Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдове и Украине). Базовое исследование гендерных норм и стереотипов в регионе, проведенное программой «ЕС за гендерное равенство», показало, что предвзятое отношение к роли женщины в обществе продолжает препятствовать прогрессу.

В преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин cайт ТСН.ua попросил экспертов из Армении, Азербайджана, Грузии и Украины объяснить происхождение самых распространенных стереотипов и опровергнуть их, чтобы понять, как каждый из нас может повлиять на ситуацию в повседневной жизни.

Стереотип №1: "Женщины должны сосредоточиться на семье, а не на карьере"

Проект ЕС по гендерному равенству (EU4 Gender Equality) создал «Школы родителей» в странах Восточного партнерства. Фото: EU NEIGHBOURS east

Исследование показывает, что стереотип «хорошей матери» все еще заставляет женщин отдавать предпочтение домашним обязанностям карьеры, особенно в раннем возрасте их детей.

«Это общественное ожидание ограничивает активность женщин на рынке труда, в то же время тяготя их неоплачиваемым уходом за ребенком и домашней работой», – говорит Гильем Фортуни, один из авторов Оценки гендерных норм и стереотипов 2024 года в странах Восточного партнерства ЕС, проводившейся в рамках инициативы ЕС "Дискриминационная практика на рабочем месте усиливается традиционной корпоративной культурой, ценностями лидерства и общим неприятием женщин на руководящих должностях", — добавил он.

Ситуация ухудшается отсутствием родительского отпуска, гибкого отпуска по уходу за ребенком и условий совместного использования этих видов льгот. Стереотип о мужчине как главном «кормильце» также способствует представлению о том, что женщина должна сидеть дома.

Преодоление разрыва в неоплачиваемой домашней работе и работе по уходу между мужчинами и женщинами требует комплексного подхода. По словам Сабины Манафовой из UNFPA (Фонд ООН в области народонаселения) в Азербайджане, сбор данных по этому вопросу имеет решающее значение. Такие исследования могут подчеркнуть значительный вклад, который женщины вносят благодаря неоплачиваемой работе, помогая политикам осознать масштабы проблемы и повышая осведомленность общественности о важности финансовой независимости женщин.

«Такое понимание ситуации будет побуждать мужчин брать более активную роль в уходе за детьми и домашних делах, способствуя культуре, в которой забота рассматривается как общая обязанность, а не как исключительно роль женщины. Параллельно введение гибкого графика работы может помочь как мужчинам, так и женщинам лучше сбалансировать свои профессиональные обязанности с семейными делами. Наряду с этими усилиями важно запускать образовательные программы, ориентированные как на государственный, так и на частный сектор», - говорит Манафова.

Результаты дальнейшей оценки исследуют прогресс, достигнутый в разрушении вредных гендерных норм в тех сообществах, которые участвовали в программе ЕС, показывая, что целенаправленные меры начинают действовать. Вовлеченные мужчины более склонны поддерживать совместные обязанности по обеспечению семьи: 57 процентов по сравнению с 39 процентами, которые не участвовали. Подобным образом молодые люди более склонны верить в совместное принятие решений относительно повседневных расходов, причем 84 процента поддерживают эту точку зрения, по сравнению с 64 процентами среди тех, кто не участвовал в программе.

Стереотип №2: "Женщинам и девушкам не место в STEM"

Украинские ученые на премьерном показе документального фильма «Женщины в науке. Фото: INSCIENCE

В отраслях, где доминируют мужчины, например, в STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, наука, технологии, инженерия, математика) стереотипы и общественные ожидания часто ограничивают доступ женщин и девушек к карьерным возможностям. Согласно выводам исследования, отсутствие видимых примеров для подражания и общественные предубеждения отпугивают от развития дальнейшей карьеры в отрасли.

«Многие молодые женщины в Украине и во всем регионе отстранены от сфер STEM просто потому, что общество не видит их в таких ролях», - говорит Анна Орехова, соучредитель и партнер ОО InScience. Она добавила, что это давление может быть достаточно сильным, чтобы заставить талантливых женщин оставить эти направления развития на раннем этапе карьеры.

Создание среды, которая поддерживает женщин в STEM, требует структурных изменений. Анна Орехова считает, что решение заключается в построении экосистемы, которая привлекает учебные заведения, бизнес, гражданское общество, таким образом продвигая гендерное равенство в различных секторах.

«Также необходимы коммуникационные кампании с участием успешных женщин-ученых, чтобы разрушить общественные нормы, заставляющие мужчин сосредотачиваться на своей карьере, когда женщины выполняют домашние обязанности и ухаживают за детьми», – добавила она.

Стереотип №3: "Насилие можно оправдать"

Обучающая поездка в рамках программы по борьбе с домашним насилием в Шотландии. Сентябрь 2022. Фото: EU 4 Gender Equality

Гендерное насилие остается одним из самых распространенных нарушений прав человека, которое глубоко укоренено в неравенстве, дискриминации и вредных культурных и социальных нормах. По словам Ирины Джафаридзе из организации «ООН-Женщины» в Грузии, в некоторых случаях насилие считается оправданным, если считается, что женщины «нарушили» социальные нормы.

Местные правозащитники и организации гражданского общества, участвовавшие в дальнейшей оценке гендерных норм и стереотипов, отметили, что толерантность к насилию остается высокой. Они подчеркнули необходимость проведения информационно-просветительских кампаний, усиления институциональной поддержки и образовательных инициатив, начиная с раннего детства и привлекая учеников, родителей и школы.

«Исследование 2022 года в Грузии показало, что примерно четверть населения все еще считает, что в некоторых случаях оправдано, когда мужчина физически наказывает свою жену», — говорит Ирина Джафаридзе.

Другой важной проблемой является то, что жертвам насилия часто сложно рассказать о своем опыте.

«До 40 процентов подвергшихся насилию женщин в Грузии никогда не сообщали об этом, иногда даже семье или друзьям. Они боятся, что им не поверят, или что еще хуже, что их осудит общество», — объяснила экспертка. Эта стигматизация в сочетании с общественным давлением часто заставляет женщин отзывать свои жалобы, даже если они подают их.

Чтобы преодолеть эти глубоко укоренившиеся убеждения, Ирина Джафаридзе отмечает необходимость «целостного подхода», рассматривая проблему на многих уровнях. Политика и законодательство должны учитывать гендерные аспекты, а институты, ответственные за выполнение этих законов, такие как система правосудия, поставщики медицинских услуг и социальные службы, должны быть лучше подготовлены для поддержки пострадавших.

Стереотип №4: "Половое воспитание – бесполезное дело"

Образовательное мероприятие для молодежи в Штефан-Воде, Молдова, август 2024 г. Фото: EU4GE Moldova/Artur Lupu

Половое воспитание играет решающую роль в формировании здорового отношения к отношениям, но оно остается недооцененным во многих обществах. По словам Ирины Рубис, главы общественной организации «Послезавтра» в Украине, отсутствие осведомленности по гендеру и сексуальности существенно влияет на распространение стереотипов.

«Когда мы спрашиваем подростков и взрослых об источниках гендерных предубеждений, они постоянно указывают на отсутствие образования по этим темам как одной из ключевых причин. Комплексное сексуальное образование разрушает вредные мифы и стереотипы, связанные с сексуальностью, телом и гендерными ролями. Давая точную информацию и поощряя открытый диалог с помощью всесторонних форматов сексуального образования, мы не только поддерживаем гендерное равенство и уменьшаем насилие и дискриминацию по признаку пола, но и повышаем общую толерантность и способствуем формированию справедливого общества», – говорит Рубис.

Различные исследования, такие как аналитика Европейского парламента относительно важности комплексного полового образования, подтверждают, что она является ключевой стратегией для достижения равенства и предотвращения гендерного насилия.

Стереотип №5: "Женщинам с инвалидностью не место на рынке труда"

Гоар Петросян испытывает проблемы со слухом и языком. Несмотря на инвалидность, она стала известной художницей и руководит Арт-центром в Армении. Фото: EU NEIGHBOURS east

Женщины с инвалидностью продолжают сталкиваться со значительными препятствиями в доступе к профессиональным возможностям. Дискуссии в фокус-группах подтвердили, что они одолевают дискриминацию со стороны рекрутеров, что затрудняет получение хорошо оплачиваемой работы. Кроме того, отсутствие инклюзивного образования и физические барьеры в школах и университетах еще больше ограничивают их возможности, оставляя многих женщин без квалификации, необходимой для трудоустройства.

«Женщины с инвалидностью сталкиваются с двойным вызовом – как женщины и как лица с ограниченными возможностями. Общество воспринимает их как группу, нуждающуюся в уходе, создавая почти непреодолимый барьер», – говорит Гаяне Григорян, соучредитель Центра защиты прав женщин с инвалидностью «Агат».

Григорян объясняет, что в Армении учебным заведениям часто не хватает необходимых ресурсов для приема студентов с ограниченными возможностями, а общественные ожидания еще больше отпугивают их от получения высшего образования. "Настоящие изменения произойдут, когда мы бросим вызов стереотипам и создадим среду, которая раскроет потенциал каждого", — добавляет она.

Расширение возможностей через действия

Путь к гендерному равенству в странах Восточного партнерства сложный, но прогресс возможен благодаря образованию, адвокации и борьбе с глубоко укоренившимися стереотипами. Предоставляя людям возможность пересмотреть устаревшие нормы и способствуя соблюдению равных прав на всех уровнях — на работе, во время учебы или на дому — мы можем создать общество, в котором реализуется потенциал каждого.

Автор: Ольга Консевич