Месяц после кровавого ракетного удара по Львову: как выглядят улицы, куда "прилетели" ракеты

4 октября исполняется месяц со дня ракетного обстрела Львова. Тогда россияне массированно атаковали город. Количество жертв атаки увеличилось до 8 - в коме в больнице умер раненый мужчина.

Ярослав Базилевич, который во время обстрела потерял жену и трех дочерей, в память о них основал молодежную стипендию. К восстановлению почти 200 разрушенных домов присоединились благотворители.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

На улице, куда месяц назад прилетела российская ракета, дома до сих пор ограждены лентой. А рядом - фотографии погибших, горожане до сих пор несут сюда цветы и игрушки. 4 сентября в результате обстрела здесь погибли семь человек. Среди них - мать и три дочери, из всей семьи выжил только отец. Уже потом, проведя 29 дней в коме, в больнице умер еще один пострадавший 68-летний мужчина.

Россияне в сентябре нанесли массированный ракетный удар по Львову

"Пациент, который умер имел одну из самых тяжелых травм. С ним с момента поступления работали несколько бригад, травматологи, хирурги, реаниматологи, но травма была критическая, был разрыв легких", - говорит медицинский директор Больницы святого Пантелеймона Наталья Матолинец.

Дом номер 44 в историческом центре Львова, куда попала российская ракета, сейчас фактически разрушен.

"Работы все проводились в основном вручную, много имущества жителей мы помогали с помощью строителей вынести, чтобы спасти хотя бы то, что осталось. В этом доме провалилась лестница. Доступ туда имеем только из этого дома", - говорит председатель Франковской районной администрации г. Львова Оксана Пригода.

Россияне убили 8 жителей Львова во время массированного ракетного удара 4 сентября

В общей сложности после обстрела пострадали около двухсот домов. Повыбивало окна, двери, порубило фасады и крыши, сгорели машины. В половине построек окна уже восстановили, говорят в мэрии, но большая часть работы еще впереди.

"В общей сложности уничтожены 52 квартиры, 5 домов — имеем предварительные акты, что они не подлежат восстановлению. Сейчас общение с жителями. Оно тяжелое, потому что многие жители потеряли все, что имели или не подлежит восстановлению", — говорит заместитель городского головы Львова Андрей Андрей. Москаленко.

Последствия обстрела исторического центра Львова

Тем кто после вражеской атаки остался под открытым небом — предлагают пятнадцать тысяч гривен компенсации на аренду жилья или же дом в модульном городке. Жители нескольких домов, где только выбиты стекла и повреждена газовая сеть, в основном остались в квартирах. Общаются неохотно, говорят, денег или материалов на ремонт от города пока не получили.

Впрочем, в мэрии говорят, процесс восстановления затягивается из-за архитектурной ценности поврежденных зданий. Восстанавливать их следует так, чтобы сохранить историческую ценность. Разрушения после ракетных обстрелов испытали и учебные заведения рядом с эпицентром взрыва. Учеников распределили по другим школам.

Люди приносят игрушки и цветы на место русского обстрела.

Всего после ракетных обстрелов в городе 80 пострадавших. Из них четыре до сих пор остаются в больнице. Разрушения, нанесенные российской атакой Львова, специалисты оценивают по меньшей мере в миллиард гривен, процесс восстановления будет длительным и дорогостоящим. Поэтому городские власти обратились к благотворителям с просьбой о помощи. В процесс восстановления уже присоединились 35 компаний.

Новости ТСН 19:00 4 октября. Дело Коломойского, США сбивают ракеты над Израилем, а над Украиной - нет!

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