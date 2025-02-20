В четверг, 20 февраля, ровно месяц, как Дональд Трамп вернулся в Овальный кабинет. Но такое впечатление, что прошло уже несколько лет, потому что 47 президент США и его команда успели перессориться с половиной мира.

Избранный на популистических лозунгах о снижении цен на продукты в супермаркетах, топливе, покупке и аренде жилья и прочее, сейчас Трамп дистанцируется от этой темы. Инфляция идет вверх, в США дефицит яиц, но на днях в интервью Fox News президент США сказал, что в этом виноват его предшественник Байден. Это интервью он давал вместе с самым богатым человеком мира, владельцем соцсети Х Илоном Маском, который, вложив почти $300 млн в предвыборную кампанию Трампа, теперь оказывает неограниченное влияние и доступ к американскому президенту.

Как известно, Маск руководит Департаментом эффективности правительства (DOGE), преследуя цель сократить госрасходы. Еще на этапе предвыборной кампании он обещал снизить расходы госбюджета на $2 трлн. Однако, придя к власти (а Маск сейчас тоже у власти в США, хотя и не имеет официальной должности, а, следовательно, и юридической ответственности), Маск развалил Агентство США по международному развитию (USAID), которое, в частности, финансировало энергетические и инфраструктурные проекты в Украине, а также протезирование наших военных. В начале февраля сотрудникам ЦРУ сообщили, что они могут уволиться, получив зарплату за 8 месяцев плюс льготы. На днях стало известно, что и Пентагон готовится к сокращениям. И все это тоже работа Маска и DOGE.

Однако, наверное, больше всего первый месяц Трампа в Белом доме запомнился его активностью на международной арене: территориальные претензии на Канаду, Гренландию и Панамский канал, угрозы начать торговые войны, обвинения Европы в цензуре, притеснениях ультраправых пророссийских партий в ЕС, и вывод Путина. О наиболее скандальных выпадах Трампа и его командах в течение первого месяца у власти читайте в материале ТСН.ua.

Территориальные претензии: Канада, Гренландия и Панамский канал

Еще на этапе предвыборной кампании Трамп угрожал ввести пошлины на экспорт из Китая, Канады и Мексики, чтобы выровнять торговый баланс США. Эту цель президент США преследовал еще во время своего первого срока. И, в принципе, ничего плохого в этом нет. Каждая страна стремится зарабатывать больше. Но то, что началось после выборов в США 5 ноября, повергло в шок западный мир. Трамп начал публично угрожать Канаде: мол, если ваша экономика не выдержит тарифов, становитесь 51-м американским штатом.

Затем он и его команда начали посягать на Гренландию, куда взлетал его старший сын, чтобы сделать фото, в том числе и с местными в красных кепках MAGA (лозунг Трампа Make America Great Again — "Сделаем Америку снова большой"). Однако оказалось, что это были никакие не сторонники и ценители политики Трампа. Это были люди, которым просто заплатили, или бездомные, которым предложили бесплатные обеды. Вместе с тем, даже после, казалось бы, урегулирования всех спорных моментов между США и Канадой – Трамп отложил введение 25% таможенных пошлин на канадский экспорт в обмен на усиление Канадой своей границы с США, в частности, для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой китайского синтетического наркотика фентанил, который вызывает до 70 тыс. рублей. смертей американцев в год – президент США в комментарии Fox News 10 февраля подтвердил, что достаточно серьезно настроен на то, чтобы Канада стала 51-м американским штатом.

Но парадокс ситуации еще и вот в чем. Канада и так собиралась усиливать безопасность границы с США, давно зарезервировав под это $1,3 млрд. Единственное новое, о чем договорились Дональд Трамп и Джастин Трюдо, – это создание Объединенных ударных сил двух стран для патрулирования границы. То же было с "соглашением" Трампа с Мексикой: США объявили, что отложили введение 25% тарифов на экспорт из Мексики в обмен на усиление границы с США и отправки туда 10 тыс. военнослужащих Нацгвардии Мексики для борьбы с контрабандой наркотиков, в частности фентанила и нелегальной миграцией. Однако, опять же, Мексика и так собиралась это делать без угроз Трампа, продавшего своему электорату мыльный пузырь, как большую победу.

Сейчас Белый дом молчит о возможности введения пошлин на экспорт из Канады и Мексики, хотя и обложил 10% тарифами на импорт из Китая. Ничего не слышим мы и по поводу посягательств Трампа Гренландией, богатой, как и Украина, редкоземельными минералами. К тому же Гренландия имеет стратегическое экономическое и военное значение через таяние полярного льда и формирование новых морских путей, а также через системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, которые могут лететь в сторону США, потому что кратчайший путь из Европы в Северную Америку проходит именно через этот арктический остров.

Также мы ничего не слышим и о силовом возвращении под контроль США Панамского канала, хотя еще несколько недель назад Трамп и его команда заявляли, что в свое время на построение канала Америка потратила $300 млрд (в эквиваленте на сегодня), а руководит им сейчас фактически Китай. Гонконгская компания Hutchison действительно управляет двумя из пяти портов канала с 1997 года. Однако этот вопрос почему-то не был среди приоритетов его первого президентского срока. Эксперты предполагают, что Трамп, таким образом, хочет добиться лучших сделок для США, например скидки для американских судов, проходящих по Панамскому каналу. К тому же он имеет стратегическое военное значение для Америки, ведь в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе именно через Панамский канал США будут перебрасывать свои корабли.

Скандальное выступление Венса в Мюнхене: и попытка Трампа найти общий язык с Путиным.

Еще во время своего первого президентского срока Трамп угрожал вывести США из НАТО, если европейские союзники по Альянсу не увеличат свои расходы на оборону минимум до 2% ВВП. Однако сейчас, после своего второго "пришествия" в Белый дом, эта планка выросла уже до 5% ВВП. Более того, Трамп неоднократно угрожал Евросоюзу введением пошлин на его экспорт в США, потому что, мол, Америка платит за безопасность Европы. Действительно, в разных европейских странах дислоцируются американские военные контингенты, однако ОПК США хорошо зарабатывает на вооруженных контрактах с Европой, особенно после начала полномасштабной войны России против Украины.

Также в последнее время Трамп и его команда повторяют, что с 24 февраля 2022 года США предоставили Украине $350 млрд, а Европа – всего $100 млрд. Это фейк и ложь. По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, ЕС за эти три года предоставил Украине $140 млрд, из которых $52 млрд – это военная помощь. Помощь США за эти три года – чуть более $170 млрд – это и военная, и прямая бюджетная, и грантовая, и помощь по линии USAID, которой больше нет. Причем конкретно на оружие для Украины (заказывая его у своих американских производителей, то есть Украина эти деньги вообще никогда в руках не держала), по данным Кильского института, США выделили около $65-70 млрд.

Однако команда Трампа на этом не остановилась. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что самая большая опасность для Европы происходит не от России или Китая, а изнутри самой Европы, критикуя ЕС за цензуру и критику европейских ультраправых партий и политиков, получающих в большинстве своем экстремистские и пророссийские, и. Но, например, Илон Маск в Х продолжает публично поддерживать лидера пророссийской партии Альтернатива для Германии Алису Вайдель, прямо призывая немцев голосовать за нее в своих постах в этой соцсети.

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Все знали о тяготении Трампа к взаимопониманию с диктаторами. Во время первого первого президентского срока он трижды встречался с северокорейским диктатором Ким Чен Ином и имел большой саммит с Путиным в Хельсинки. Однако последние выпады Дональда Трампа в сторону Владимира Зеленского и Украины, сделанные сразу после первых за три года переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии, вызвали настоящий взрыв не только у самих США, но и в Европе, заставив европейцев задуматься, выполнит ли ой.

Сразу после 4-часовых переговоров американской делегации с россиянами в Эр-Рияде 18 февраля, на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде Дональд Трамп договорился к тому, что это Украине не нужно было начинать эту войну, а за эти три года украинцы имели достаточно времени. сказал, что его рейтинг упал до 4%. На следующий день украинский президент среди прочего ответил, что "президент Трамп живет в дезинформационном пространстве", которое продуцирует Россия. После этого Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, где назвал президента Зеленского "диктатором без выборов".

Эти слова Трампа взорвали соцсети. Ряд европейских лидеров, как и республиканских конгрессменов, осудили высказывание Трампа. Многие справедливо отмечали, что диктатор – это Путин, который вообще не избирался на честных и демократических выборах в России. Однако Трамп, почему-то, не упрекает этого Кремля. Многие наши европейские союзники также отмечали, что Киев открыт к диалогу с США, а украинское руководство неоднократно демонстрировало, что поддерживает переговоры об окончании войны, но не за счет национальных интересов Украины, когда в войне обвиняют слабого, а с имеющей ядерное оружие Россией садятся разговоры.

Публичное видение Трампа о причинах начала войны России против Украины действительно дублирует нарративы Кремля. ТСН.ua уже писал, что администрация Трампа пошла на уступки Путину как минимум в трех ключевых вопросах, не получив ничего вместо:

международного военного преступника Путина и россиян вывели из международной изоляции;

еще до начала каких-либо предметных переговоров с россиянами Трамп исключил членство Украины в НАТО;

команда Трампа повторяет российский нарратив о необходимости проведения выборов в Украине, особенно президентских, потому что Путин не хочет садиться за стол переговоров с Зеленским, называя его нелегитимным.