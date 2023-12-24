"Месяц в палатках и на фронт!": военный заявил, что в учебных центрах саботируют подготовку мобилизованных

Большинство учебных центров для мобилизованных в Украине коррумпированы, там никто не хочет работать и многие саботируют учебный процесс.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA заявил бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш".

“Очень много людей в учебных центрах саботирует учебный процесс. То есть мы сейчас все видим, что мы отправляем рекрутов за границу на обучение в Британию, Германию и так далее, думая, что это делается для того, чтобы просто быстрее научить личный состав", — говорит военный.

По его словам, все это можно делать на территории Украины. Однако наши учебные центры, которые в год могут выпустить четыре тысячи подготовленных бойцов, выпускают всего 800-900 человек.

“То есть целый учебный центр, большое подразделение со своим штатом инструкторов не может выполнить нормально свои обязанности по обучению людей. И нам приходится отправлять людей за границу, чтобы они получили хоть какой-нибудь опыт. Мы это можем делать самостоятельно на своем уровне. То, о чем я уже говорил: забрать определенную часть опытных людей с фронта в эти учебные центры", — рассказал "Мактавиш".

Кроме того, необходимо сменить советскую систему подхода к обучению в центрах, говорит военный.

“Потому что там до сих пор учат в большинстве случаев по старым книгам. К примеру, наступать по фронту с техникой чуть не крича "ура". То, что сейчас уже не работает, людей учат. Этого делать не нужно. Мы просто тратим время на ненужные нам вещи. Нам реально нужно менять именно учебный процесс, потому что там система совковая. Она укоренилась, держится и только разрастается. Все говорят о подразделениях, о бригадах, кто где воюет, и все забывают о тех подразделениях, которые дают нам новых людей. Все закоррумпировано, никто не хочет там работать и очень часто саботируют учебный процесс", — рассказал военный.

По его словам, в некоторых ситуациях доходит до того, что военным не дают разрешений, приказов на проведение занятий.

“И ты сталкиваешься с тем, что у тебя есть рота людей, которых нужно научить и понимание, что тебе этого не дадут сделать. Эти люди просто через месяц, просидев в палатках на полигоне, поедут в подразделение, и без опыта, без навыков через неделю могут уже погибнуть. Это огромная проблема", — говорит "Мактавиш".

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