Месяцами в земле, без воздуха и воды: военный шокировал, как непрерывно прожил больше года в окопе

Военнослужащий Сергей Тищенко / © ТСН

Реклама

Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады (30-я ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Тищенко, провевший 471 день непрерывно на одной боевой позиции в Донецкой области, рассказал о шокирующих реалиях окопной войны.

Сергей на псевдо «Ветер» в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко признался, что сам не знает, как они с побратимами смогли выдержать так долго жить буквально в земле.

По словам военного, сначала на их позиции была возможность вентиляции, однако потом, из-за российских обстрелов вход и единственное окно пришлось заделывать мешками.

Реклама

«Уже после первого штурма уже мы поняли, что нужно закрываться, закладываться мешками. Выйти так быстро было нельзя. Например, если там мгновенно нужно выйти, потому что штурм идет, так не получалось. Занимало некоторое время, пока мы эти мешки разберем. Если мы не забаррикадируем выход мешками, FPV-шки нам его просто разнесут и залетят прямо к нам. То есть, это была какая-то безопасность и необходимость мешками закладываться», — говорит Сергей.

Военнослужащий Сергей Тищенко / © ТСН

Он говорит, что военным на позиции не хватало воды. Выходить за ней возможности не было, а когда сбрасывали с дронов — она разбивалась. Тогда бойцы решили выкопать колодец внутри окопа. До этого приходилось пить воду из реки:

«Немного сбрасывали. Некоторое время было такое, что ходили на другие позиции, там из реки набирали воду. Таким образом. То есть из реки набрали и ту воду пили. У нас были фильтры, сбрасывали фильтры, через которые можно было фильтровать. Пили. Никаких особых осложнений не было. Хотя сам пьешь и думаешь, это начнется. А нет. То есть некоторое время за водой ходили туда. Потом опять-таки прекратилась такая возможность. Так, чтобы совсем без воды — не сидели. Но то, что в очень малых количествах день-два буквально было».

Сергей говорит, чтобы добраться до воды, пришлось копать не менее трех метров.

Реклама

«Дело в том, что был назойлив тот, кто копал. Это у нас был побратим, позывной "Балу". Он принялся копать. Соответственно, все занимались. Он непосредственно копал сам колодец. Он уперся и рыл до последнего. Я не верил. Конечно, когда появилась вода, впервые никто ее не фильтровал. Она такая, как мутная была, так и попили… Ну да, радости было немного», — рассказывает военный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПОВЗАВ НАВКОЛІШКИ, КОЛІНА СТЕРТІ! ЯК ВОНО — ПРОБУТИ БЕЗПЕРЕРВНО 471 ДЕНЬ В ОКОПІ! ЖАХ!