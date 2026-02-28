Металлическая ловушка: решение правительства остановило работу целой отрасли и оставило людей без работы

В Украине проблемы из-за установления нулевой квоты на экспорт металлолома

Больше месяца семья Ольги и Игоря живет в режиме выживания. Игорь — переселенец из Херсона, Ольга — из Донбасса. Они приехали в Киев с надеждой на стабильность, но вместо съемной квартиры поселились в вагончике на промышленной зоне. Предприятие по переработке металлолома, где они работали, остановилось. Причина — правительственное постановление, которое заблокировало экспорт сырья, поставив отрасль на колени.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ОБВАЛ ЦЕНЫ на МЕТАЛОЛОМ, экспорт ОСТАНОВЛЕН! Украина станет СВАЛКОЙ вторсырья?!

Реальность после запрета

Решение Кабинета министров об установлении нулевой квоты на экспорт металлолома с 1 января 2026 года официально объясняли потребностями обороны и восстановления. Однако на практике это привело к тому, что склады завалены сырьем, которое украинские заводы не в состоянии переработать.

Владимир Бублей, президент Украинской ассоциации вторичных металлов: «Правительство установило нулевую квоту просто на основе обращения объединения „Укрметаллургпром“. Они сказали: „У нас дефицит“. И правительство ответило: „Окей“. Но это решение принято не на основе баланса рынка, а по запросу одной стороны».

По словам экономиста Алексея Куща, в Украине сейчас собирают около 200 тысяч тонн лома в месяц, тогда как внутренние заводы потребляют максимум 140 тысяч. Профицит в 60 тысяч тонн просто ржавеет под открытым небом.

Эксперимент ТСН: металлолом за бесценок

Корреспондент ТСН Максим Хотиленко решил проверить, реально ли сейчас сдать металл обычному человеку. С 10-килограммовым бачком он обошел столичные пункты приема.

Попытка №1: «Нам неинтересно принимать металл. Цена маленькая, мы и так сказали, что не принимаем».

Попытка №2: Бачок приняли за 40 гривен. По 4 гривны за килограмм. Это вдвое меньше, чем было до нового года.

Максим, предприниматель: «У нас на территории 70 тонн лома. Мы его не вывозим, потому что принимали в прошлом году по старой цене. Сейчас сдавать его — это работать в убыток».

Удар по госгигантам и валютной выручке

От запрета страдают не только частные трейдеры, но и государственные предприятия. «Укрзалізниця» выставила на продажу 12 тысяч тонн лома, надеясь получить 90 миллионов гривен, но ни один из десяти аукционов не состоялся — покупателей на внутреннем рынке за такие деньги нет.

Потери экономики в цифрах:

10 млн евро — потери валютной выручки только за январь 2026 года.

150 млн долларов — потенциальный доход от реализации лома в ЕС, который сейчас потерян.

4 000 человек — ожидаемое сокращение работников в отрасли к лету.

Металлурги работают наполовину

Сами металлургические гиганты тоже переживают не лучшие времена. «АрселорМиттал Кривой Рог» сейчас работает только на 50% мощности из-за дефицита электроэнергии и военных факторов. То есть даже дешевое сырье, которое они получили благодаря запрету экспорта, не помогает нарастить производство.

Владимир Бублей заявил, что «это просто передел рынка. Сначала обанкротятся существующие трейдеры, а потом экспорт возобновят, но уже под „ручных“ посредников».

ТСН направила официальный запрос к министру экономики Алексею Соболеву. Увидит ли власть в этих «металлических горах» ресурс для страны, или тысячи украинцев так и останутся жить в вагончиках без финансовой «подушки» — вопрос открытый. Пока же сырье, которое могло бы приносить миллиарды в бюджет, третий месяц припадает снегом.

