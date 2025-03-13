Метеорит или обломки из космоса: ученый рассказал, что летело в небе над Киевом

В астрономической обсерватории объяснили появление загадочного объекта.
Киевляне обсуждают странное событие, которое произошло около полуночи (12 марта) в небе над Киевом. Очевидцы заметили над городом объект, который очень біл похож на метеорит и слышали мощный взрыв примерно в 23:36.
В Сети также сообщают, что в момент пролета объекта, в Соломенском районе взорвался автомобиль, поэтому некоторые именно с этим связывают громкий взрыв в городе.
Но в полиции Киева говорят, что в Соломенском районе был зафиксирован только пожар в автомобиле, по предварительной причине – короткое замыкание. Взрыв там не подтверждают.
ТСН.ua выяснял, действительно ли это был метеорит или метеор и что могло испугать жителей Киева.
Что это было?
По словам ученых, сложно сказать, был ли это именно метеор, потому что на опубликованных кадрах с видео не заметно под каким именно углом летел этот объект.
"Для того, чтобы ответить на вопрос, "что же это было?", нужно знать траекторию и скорость полета объекта. Фактически – это мог быть метеор, поскольку он не упал на землю, а если бы упал, то это был бы уже метеорит. При падении метеор оставляет в небе сплошной след, а на опубликованном видео он обрывчастый и почти отсутствует. Обычно метеор загорается на высоте и исчезает. А этот объект летел почти параллельно горизонту. Обычно метеор при такой траектории до нас бы не долетел, а где-то вспыхнул в высших слоях атмосферы. Метеор вспыхивает очень высоко и звук от этого может быть, но не слишком громкий", – рассказывает ТСН.ua Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Нетипичный метеор
Ученый добавляет, что объект, который заметили над Киевом, имел не типичные характеристики, присущие метеорам или метеоритам.
"Теоретически – это мог быть метеор, но какой-то очень специфический, не характерный для большинства из них. Возможно, из-за вещества, которое было в нем, но он не похож на типичные метеоры. Да и и след за собой почти не оставлял. Кстати, минимальная скорость метеора — 11 километров в секунду, даже на конечной стадии, полета, а у этого объекта она была значительно меньше. Думаю, что здесь следует искать техническую причину появления этого объекта над городом, учитывая, что живем в условиях войны", – добавляет Анатолий Казанцев.
Падали обломки из космоса?
Эксперт говорит, что в небе над Киевом могли заметить падение какой-то детали из космоса. К примеру, много лет назад ученые наблюдали за падением спутника.
"Это может быть очень похоже на падение какой-то детали из космоса. Что-то техническое разрушалось там, не камень, он бы быстро рассыпался, а именно прочная деталь. К примеру, когда-то давно мы наблюдали, как падал спутник. В верхних слоях атмосферы он начинал рассыпаться и при падении имел относительно невысокую скорость. Спутник не оставлял после себя следа, только загорались отдельные куски, которые от него разлетались. Что-то похоже было заметно на опубликованном видео. Так что, возможно, именно это и происходило в небе над Киевом – летело что-то техническое, именно земного происхождения или падала какая-то деталь из космоса", – заключает Анатолий Казанцев.
Ранее ТСН.ua рассказывал об аномалиях в небе Украины: почему полярное сияние чаще видят над Киевом и при чем здесь война.
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