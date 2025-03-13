Метеорит или обломки из космоса: ученый рассказал, что летело в небе над Киевом

Киевляне обсуждают странное событие, которое произошло около полуночи (12 марта) в небе над Киевом. Очевидцы заметили над городом объект, который очень біл похож на метеорит и слышали мощный взрыв примерно в 23:36.

В Сети также сообщают, что в момент пролета объекта, в Соломенском районе взорвался автомобиль, поэтому некоторые именно с этим связывают громкий взрыв в городе.

Но в полиции Киева говорят, что в Соломенском районе был зафиксирован только пожар в автомобиле, по предварительной причине – короткое замыкание. Взрыв там не подтверждают.

ТСН.ua выяснял, действительно ли это был метеорит или метеор и что могло испугать жителей Киева.

Что это было?

По словам ученых, сложно сказать, был ли это именно метеор, потому что на опубликованных кадрах с видео не заметно под каким именно углом летел этот объект.

"Для того, чтобы ответить на вопрос, "что же это было?", нужно знать траекторию и скорость полета объекта. Фактически – это мог быть метеор, поскольку он не упал на землю, а если бы упал, то это был бы уже метеорит. При падении метеор оставляет в небе сплошной след, а на опубликованном видео он обрывчастый и почти отсутствует. Обычно метеор загорается на высоте и исчезает. А этот объект летел почти параллельно горизонту. Обычно метеор при такой траектории до нас бы не долетел, а где-то вспыхнул в высших слоях атмосферы. Метеор вспыхивает очень высоко и звук от этого может быть, но не слишком громкий", – рассказывает ТСН.ua Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Момент пролета объекта над Киевом/Социальные сети

Нетипичный метеор

Ученый добавляет, что объект, который заметили над Киевом, имел не типичные характеристики, присущие метеорам или метеоритам.

"Теоретически – это мог быть метеор, но какой-то очень специфический, не характерный для большинства из них. Возможно, из-за вещества, которое было в нем, но он не похож на типичные метеоры. Да и и след за собой почти не оставлял. Кстати, минимальная скорость метеора — 11 километров в секунду, даже на конечной стадии, полета, а у этого объекта она была значительно меньше. Думаю, что здесь следует искать техническую причину появления этого объекта над городом, учитывая, что живем в условиях войны", – добавляет Анатолий Казанцев.

Падали обломки из космоса?

Эксперт говорит, что в небе над Киевом могли заметить падение какой-то детали из космоса. К примеру, много лет назад ученые наблюдали за падением спутника.

"Это может быть очень похоже на падение какой-то детали из космоса. Что-то техническое разрушалось там, не камень, он бы быстро рассыпался, а именно прочная деталь. К примеру, когда-то давно мы наблюдали, как падал спутник. В верхних слоях атмосферы он начинал рассыпаться и при падении имел относительно невысокую скорость. Спутник не оставлял после себя следа, только загорались отдельные куски, которые от него разлетались. Что-то похоже было заметно на опубликованном видео. Так что, возможно, именно это и происходило в небе над Киевом – летело что-то техническое, именно земного происхождения или падала какая-то деталь из космоса", – заключает Анатолий Казанцев.

Ранее ТСН.ua рассказывал об аномалиях в небе Украины: почему полярное сияние чаще видят над Киевом и при чем здесь война.

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