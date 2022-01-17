Метла вместо гитары и песни о любви: на Закарпатье водитель развлекает пассажиров и угощает конфетами

Метла вместо гитары и песни о любви: на Закарпатье водитель развлекает пассажиров и угощает конфетами

Водитель – уже местная знаменитость.

В курортном селе Поляна Закарпатской области водитель автобуса развлекает своих пассажиров и туристов песнями и байками, а также угощает конфетами.

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Как сообщила корреспондентка ТСН.ua, мужчина с псевдонимом Глазовой назовет обычный транспорт специальным автобусом "Ватра", из-за колоритного сервиса.

Водитель устраивает для туристов и местных мини-концерт, пока автобус ждет времени отъезда. Он берет в руки метлу вместо гитары и поет о любви, а каждое следующее выступление отделяет словами: "Камера. Мотор. Дубль 1,2,3.." и постукивает рукой по трубе.

В Закарпатье водитель развлекает пассажиров песнями и байками и угощает сладостями

Местные уже знакомы с его концертами, а вот туристы смотрят с восхищением и снимают на камеры телефонов.

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