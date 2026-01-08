"Метод крокодила": что задумал Путин в Украине и где ждать ударов в ближайшее время

Что задумал Путин и где ждать ударов

Россия делает все возможное, чтобы разделить объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на отдельные, слабо связанные между собой сегменты с последующей изоляцией наиболее уязвимых регионов. Такая цель врага подтверждается последней воздушной атакой в ночь на 8 января, когда россияне атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области, вызвав полный блэкаут в Днепре и в значительной степени оставив эти регионы без тепла, света и водоснабжения.

Эксперты отмечают, что Россия пытается разделить энергосистему Украины уже не первый год. Именно поэтому они не спешат называть воздушные атаки врага хаотичными. Как раз целью россиян и является разъединение энергетической цепочки между регионами. Поэтому противник целенаправленно бьет по энергетическим объектам на востоке, севере, в центре, на юге и западе страны.

Стратегия «короткой памяти»: как Россия пытается погрузить энергосистему в коллапс

«Россия пытается достичь разъединения энергетической системы Украины уже не первый год. Как говорится, у общественного мнения — короткая память, потому что все это уже было. Если взять к примеру воздушные атаки на Одесчину, это то, что россияне пытались сделать еще в прошлом году. Сейчас Россия пытается в очередной раз погрузить в коллапс объединенную энергетическую систему Украины. К этому они прилагали усилия, начиная с 2022 года, но тогда эти попытки ожидаемого результата не дали», — рассказывает ТСН.ua Михаил Гончар, президент Центра «Стратегия ХХІ» и эксперт по энергетической безопасности.

Специалист добавляет, что именно поэтому, начиная с осени прошлого года, противник стал прибегать к фрагментарному уничтожению энергетической инфраструктуры.

Фрагментарные удары и уничтожение промышленного потенциала

«Под удары России попадают не только подстанции «Укрэнерго» как оператора ОЭС, но и подстанции соответствующих облэнерго. Противник не обходит стороной и объекты генерации, то есть теплоэлектростанции или ГЭС — они тоже поражаются. Иными словами, вместо широкого и объемного метода россияне прибегают к фрагментационным атакам. В качестве примера — воздушные атаки на Одесчину, а сейчас россияне переключились на Днепропетровскую и Запорожскую области. И в значительной степени им это удается. Тем более что это вписывается в их концептуальный подход, который направлен на уничтожение всей энергетической и промышленной инфраструктуры востока и юга Украины», — отмечает эксперт.

По словам Михаила Гончара, захватить эти территории россияне не могут, хотя попытки есть с 2022 года. Очевидно, они и сами это понимают, потому что потеряли в Украине более 1,2 млн солдат.

«Поэтому я предполагаю, что сейчас они в большей степени сконцентрировались на уничтожении энергетической, транспортной (железная дорога) и промышленной инфраструктуры. Юг Украины — это логистика, а именно железная дорога и морские порты. А это экспорт, за счет которого мы в значительной степени получаем деньги и живем. На востоке и центральной части Украины — концентрация основного промышленного потенциала. Это Днепр, Запорожье, Павлоград, Кривой Рог. То же самое восток Украины — Харьковщина. А центр — Полтавщина — это регион концентрации нашей нефтегазодобычи», — объясняет эксперт.

Атакуя эти регионы, противник, вероятно, рассчитывает на определенную оперативную паузу и истощение Украины, потому что быстро восстановить поврежденные объекты будет очень трудно, даже в случае поддержки наших европейских партнеров. То есть готовят такой себе запас истощения с перспективой на будущее.

Сложности восстановления: ситуация в Запорожье и Днепре

Эксперт подчеркивает, что на утро (8 января) еще рано говорить о масштабах последствий от российских атак по энергетическим объектам в Запорожье и Днепре.

«По Запорожью, по крайней мере, удалось что-то сделать в течение ночи, я имею в виду восстановление электропитания. Хотя оно работает по временной схеме. А по Днепру ситуация до конца не ясна, потому что никто сейчас не будет давать информацию в целом и рассказывать, какую именно подстанцию разбили. Там принимаются меры, но в каком объеме пока неясно. Думаю, что местные жители это почувствуют сами. Если в квартирах появится свет — значит, что-то удалось восстановить. Собственно, как и по всей Украине в таких случаях, потому что на восстановление нужно время. Конечно, людям хочется, чтобы это время измерялось часами, но оно может длиться и днями, в зависимости от характера поражения и возможностей, чтобы исправить ситуацию», — объясняет Михаил Гончар.

К этому он добавляет, что ситуация в Одесской области демонстрирует: несмотря на все сложности, энергетикам удается постепенно восстанавливать поврежденные объекты.

Активная оборона: почему ПВО недостаточно и нужны ответные удары

Михаил Гончар подчеркивает: чтобы отбивать вражеские атаки, нам нужно усиливать ПВО.

«Нужны дополнительные средства ПВО, которых, очевидно, не хватает, несмотря на все обещания от партнеров. Конечно, нам что-то предоставляется, но от этого нельзя ожидать стопроцентной эффективности, даже от самых совершенных систем ПВО. Усиление, без сомнений, нужно, но нужно наносить тактические удары и по инфраструктуре врага. Я думаю, что в значительной степени россияне и беснуются от таких наших ударов, потому что они достаточно для них чувствительны. Поэтому нам поможет активная оборона, но самая лучшая оборона — это удары по врагу, которые будут истощать его потенциал и делать невозможным причинять нам вред. Но здесь проблема, что у нас нет достаточно возможностей, как у россиян. Чтобы, например, каждый наш удар разносил их объекты генерации, так как они это делают у нас», — отмечает Михаил Гончар.

Эксперт соглашается, что активизация нанесения воздушных ударов РФ напрямую связана с ухудшением погодных условий в Украине — морозом до минус 20 градусов и сильными снегопадами.

«Россияне видят метеорологические прогнозы и под них подстраивают воздушные удары. Но погодные условия также ухудшаются и на европейской части России. Поэтому нужно наносить ответные удары», — говорит эксперт.

«Метод крокодила»: прекратит ли РФ обстрелы после снегопадов

Специалист сомневается, что россияне перестанут обстреливать энергетическую систему Украины, как только спадут морозы и прекратятся сильные снегопады.

«На это не стоит рассчитывать. Россияне действуют по «методу крокодила» — то есть ползут только вперед. А лучший метод борьбы с крокодилом — отрубить ему хвост по самую голову. И поэтому нам расслабляться не стоит, потому что вряд ли они прекратят атаковать энергосистему. Я бы на такое не надеялся», — заключает Михаил Гончар.