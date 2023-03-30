Методички московского патриархата: в Лавре раздают листовки с заявлениями о "незаконности" выселения

Сегодня, 30 марта, в Киево-Печерской Лавре снова собрались сотни поклонников московской церкви в Украине. Территория монастырского комплекса полуокружена полицией с автоматами.

На территории Лавры поклонники московского патриархата раздают листовки с текстом о якобы "незаконности" решения выселить монахов.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

На обычных листках распечатан текст, в котором приверженцы московского патриархата якобы доказывают, что выселение незаконно. Мол, "односторонний отказ от договора аренды не допускается". Московские монахи заявляют, что договор аренды может быть расторгнут только решением суда.

Фото: ТСН.ua

Напомним, УПЦ МП до 29 марта должна окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора на аренду территории Лавры УПЦ МП имела 20 дней на выселение.

Накануне верующие московской церкви собрались на молитву. На территории было очень много священников и монахов. Они съехались со всей Украины.

Ближе к вечеру часть братии монастыря решилась перейти в Православную церковь Украины. Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний принял монахов под свою опеку.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о разрыве договора с УПЦ МП. Глава государства объявил, что Украина делает еще один шаг для укрепления своей духовной независимости.

В то же время скандальный митрополит Павел обратился к президенту и заявил, что "Бог не простит" главе государства выселение Московского патриархата из Киево-Печерской лавры. Также он упрекнул Зеленского в том, что тот якобы должен принять митрополита Онуфрия и членов синода, когда они без предупреждения пришли под Офис президента.

Уже сегодня, 30 марта, около 200 сторонников московской церкви в Украине снова собрались у Лавры. Территорию монастыря должна проинспектировать комиссия Минкульта, однако, похоже, что люди настроены к ней враждебно. В частности, верующие перегородили живым щитом входы в храмы.

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