Методички московского патриархата: в Лавре раздают листовки с заявлениями о "незаконности" выселения

Сегодня, 30 марта, в Киево-Печерской Лавре снова собрались сотни поклонников московской церкви в Украине. Территория монастырского комплекса полуокружена полицией с автоматами.
На территории Лавры поклонники московского патриархата раздают листовки с текстом о якобы "незаконности" решения выселить монахов.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
На обычных листках распечатан текст, в котором приверженцы московского патриархата якобы доказывают, что выселение незаконно. Мол, "односторонний отказ от договора аренды не допускается". Московские монахи заявляют, что договор аренды может быть расторгнут только решением суда.
Напомним, УПЦ МП до 29 марта должна окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора на аренду территории Лавры УПЦ МП имела 20 дней на выселение.
Накануне верующие московской церкви собрались на молитву. На территории было очень много священников и монахов. Они съехались со всей Украины.
Ближе к вечеру часть братии монастыря решилась перейти в Православную церковь Украины. Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний принял монахов под свою опеку.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о разрыве договора с УПЦ МП. Глава государства объявил, что Украина делает еще один шаг для укрепления своей духовной независимости.
В то же время скандальный митрополит Павел обратился к президенту и заявил, что "Бог не простит" главе государства выселение Московского патриархата из Киево-Печерской лавры. Также он упрекнул Зеленского в том, что тот якобы должен принять митрополита Онуфрия и членов синода, когда они без предупреждения пришли под Офис президента.
Уже сегодня, 30 марта, около 200 сторонников московской церкви в Украине снова собрались у Лавры. Территорию монастыря должна проинспектировать комиссия Минкульта, однако, похоже, что люди настроены к ней враждебно. В частности, верующие перегородили живым щитом входы в храмы.
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