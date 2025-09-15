Метро на Троещину: почему городская мечта стала обманом и есть ли шанс на ее воплощение

По словам экспертов, метро на Троещину в ближайшей перспективе не будет

В Киеве снова вспомнили о метро на Троещину. Но такое упоминание сильно шокировало жителей района. По словам Максима Бахматова, главы Деснянской РГА, метро на Троещину никогда не появится.

Представьте себе: вы живете в одном из самых больших районов Киева, и каждый раз, в час пик, становитесь заложником дорожных пробок. А ваша единственная надежда на спасение — это метро, которое уже несколько десятилетий обещают, но так и не начинают строить.

Для жителей Троещины это обещание превратилось в городской миф, грустный анекдот и болезненную иронию одновременно. А тут еще и его отобрали.

Следующая станция «Мост в никуда»

Глава РГА заявил, что: «никогда уже не будет метро на Троещину, потому что нет проекта». А помпезный Подольский мост с линией метро на нем строился по проекту советских времен. Мол, власти даже не обновили его, просто годами возводили величественный мост потратив на него 20 миллиардов гривен и еще не достроили.

Бахматов заявил, что когда что-то планируется 40 лет, то за это время город меняется. И если работы выполняются по проекту сорокалетней давности, то в момент, когда берутся за строительство метро, оказывается, что там уже стоят здания, измененная природа, или впереди будущей линии метро «возникает» озеро.

Глава района называл метро на Троещину «большим выманиванием денег и обманом». Мол, после войны никто не будет выделять 2 или 5 миллиардов евро на строительство метро на Троещину, потому что средства потребуются для восстановления разрушенных россиянами городов.

ТСН.ua поинтересовался, что о перспективах метро на Троещину думают эксперты и стоит ли ставить крест на этом проекте.

Раскопы метро на Троещину

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию, рассказывает, что еще до того, как Максим Бахматов стал главой Деснянской РГА, возглавляемая им ОО «Офис трансформации» проводила исследования по истории с обещаниями метро на Троещину.

«Я участвовал в этой работе. Она называлась „Раскопы метро на Троещину“. Была установлена интересная особенность: любой проект, как правило, линейно должен изо дня в день двигаться к своей реализации. А этот — двигается по спирали, и в какой-то момент постоянно откатывается назад. Если отбросить много других деталей, то мы заключили, что у Киева, во-первых, нет институциональной способности реализовать такой проект, а во-вторых — денег. Поэтому любые истории с скорым появлением метро на Троещину выглядят как манипуляции или популизм», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Беспалов.

Сколько лет еще придется ждать метро на Троещину?

Эксперт объясняет, что «метро на Троещину» уже давно стало мемом или примером для грустной иронии. Но для значительного количества жителей района это еще и травматический вопрос, потому что появления подземки ждут уже несколько поколений.

«Я не хочу еще больше травмировать жителей Троещины словами, что метро на Троещину никогда не будет. Его не будет в обозримой перспективе, а это — минимум 10-20 лет. Шансы есть, но на очень-очень дальнюю перспективу. То есть метро на Троещину в полном своем виде из депо и с другими объектами, скорее всего, а я в этом уверен на 90% — не будет. Будет ли оно через 40 лет или 60, 80, 100 лет? Всякое может случиться. Но я, вероятно, этого не узнаю», — объясняет Дмитрий Беспалов.

Где взять 2,5 миллиарда долларов?

Эксперт отмечает, что стоимость метро на Троещину финансово неподъемна для Киева.

«Никто не обновлял технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, поэтому трудно сказать о реальной стоимости. Последняя цифра, которую я слышал, это 2,5 миллиарда долларов. Но вполне возможно, что эта сумма могла вырасти. Дело в том, что Киев не может самостоятельно реализовать такой проект, потому что у налогоплательщиков столицы никогда не хватало и не хватит денег на его реализацию», — говорит эксперт.

Какое метро, когда есть два аварийных моста?

Дмитрий Беспалов подчеркивает, что строительство масштабных объектов в Киеве раньше всегда выполнялось благодаря субвенции из государственного бюджета, то есть за деньги налогоплательщиков со всей Украины. То есть что-то масштабное появлялось в Киеве за счет налогоплательщиков из Львова, Днепра или Одессы.

«Сомнительно, что сейчас вся Украина сбросится Киеву на метро. Кроме того, есть более прагматические способы решения транспортной проблемы Троещины. Эту тему в полной мере исследовал только Всемирный банк. Я знаю результаты этого исследования, но, к сожалению, не могу пока ими поделиться. Скажу так: метро — не единственный способ решения транспортной проблемы Троещины», — отмечает Дмитрий Беспалов.

Он добавляет, что у Киева есть другие более серьезные транспортные проблемы, которые несут потенциальную угрозу для киевлян — это два аварийных моста — Патона и Метро, которые давно нужно спасать, а стоимость ремонта обоих — 1 миллиард евро.

«Кто сейчас просто так даст Украине столько денег, учитывая оборонные потребности и средства на восстановление? Вопрос, на который нет ответа», — говорит Беспалов.

Действующие станции метро нуждаются в дополнительных миллиардах

Эксперт обращает внимание на еще одну проблему — действующий метрополитен в Киеве. Станции работают с 1960 года и в капитальном ремонте нуждаются большинство из них.

«Когда метро долго работает, нужно выполнять капитальный ремонт станций, который обойдется в стоимость новых станций. То есть в ближайшие годы, вероятно, мы будем только ремонтировать станции, действующие более 60-50 лет, и вряд ли строить новые. Учитывая все это, я даже представить не могу, где мы найдем деньги для метро на Троещину», — говорит эксперт.

Предвестник строительства метро на Троещину

Дмитрий Беспалов сомневается, что после окончания строительства Подольского моста город быстро приступит к строительству метро на Троещину.

«Показательный пример — метро на Виноградарь. Я наивно думал, что город реализует этот проект, по крайней мере, так казалось в 2019 году. Но город не справился. Сейчас работы возобновились, но их активность и скорость напрямую зависят от уровня финансирования. Только после линии на Виноградарь можно будет говорить о чем-то, что связано с четвертой веткой метро в сторону Троещины», — говорит Беспалов.

Он добавляет, что первый признак, что работы по строительству метро на Троещину стартуют — объявление тендера на обновление проектной документации.

«Если такая документация уже была, она исчерпала все возможные сроки. Разработка новой займет минимум полтора года, только государственная строительная экспертиза продлится три месяца, а еще нам придется менять устаревшие строительные нормы, потому что „по старинке“ строить метро невозможно», — объясняет Беспалов.

Проект метро на Троещину — дополнительные сотни миллионов

Он добавляет, что проект строительства метро на Троещине нуждается в обновлении и корректировке. И это не просто карты с пометками названий станций, которые рисуются за пять минут фломастером.

«То, что нам демонстрируют чиновники — просто картинки. Проект — это несколько больше. Прежде всего, это перевод инженерных сетей, исследование трасс, сверка всех норм, получение разрешений. К примеру, каждый балансодержатель, где будет проходить линия метро, должен предоставить свои технические условия. Все это нужно синхронизировать, выверять и согласовать. Это сложный документ, который обойдется в десятки или сотни миллионов гривен», — объясняет Беспалов.

Мост вместе с метро упирается в озеро

Чтобы Подольский мост вместе с веткой метро попал на Троещину, он должен пройти по эстакаде озеро Радунка.

«Раньше экологи-активисты были категорически против таких планов, они обещали „лечь костьми“ и не разрешить строительство эстакады над озером. Были предложения по подземному решению этого вопроса, но он как минимум втрое дороже надземного. Поэтому сомнительно, что строительство там будет продолжаться», — отмечает эксперт.

Потренируйтесь на восстановлении домов

Беспалов указывает на один показательный момент. В апреле возле дома его родителей в Киеве прилетела российская баллистическая ракета.

«Сейчас уже середина сентября, а дом до сих пор не отремонтирован. И таких домов в городе десятки. КГГА остается к этому вопросу абсолютно пассивной и неэффективной. Поэтому я иронически говорю: город, который неспособен отремонтировать дом после прилета ракеты, не может думать о строительстве метро — это нереально, когда городской менеджмент хромает на обе ноги», — говорит эксперт.

Первую скрипку играет не город

Беспалов соглашается, что в Киеве был относительно быстро восстановлен аварийный участок подземки в тоннеле на станции «Демеевская», есть определенное движение на строительстве метро на Виноградарь. Но добавляет, что это делает не Киев, а частная строительная компания «Автострада», у которой есть соответствующие ресурсы и активный менеджмент.

«Но частная компания не может собой заменить городские власти. К тому же, метрополитен должны совместно строить центральные и местные власти, а в Киеве с 2014 года не построено ни одной станции метро. Поэтому, по моему мнению, город не сможет самостоятельно справиться с строительством метро ни в каком виде и ни в какой перспективе», — заключает эксперт.

