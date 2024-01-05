Метро на Виноградарь растягивают на металл: что известно о загадочном "несуне" в Киеве

В метрополитене благодарят людей за бдительность и просят сразу обращаться к правоохранителям.

История с расхищением металла на строительстве метро на Виноградаре в Киеве получила продолжение. На видео, где мужчина выносит с территории строительной площадки металл в пакете, отреагировали в столичной полиции и уже ищут злоумышленника.

Несун с пакетом и непостроенные станции

Напомним, в Сети появилось видео, на котором утверждается, что мужчина регулярно приходит на замороженное строительство метро в сторону жилмассива Виноградарь и выносит с территории металл в пакете.

Такой "ритуал" несун, по утверждению свидетелей, выполнял регулярно и совершенно без помех, потому что строительство стратегического объекта никто не охраняет.

Некоторые подписчики предполагают, что это может быть кто-то из работников метростроя, который выносит металл в пакете в качестве неполученной зарплаты, потому что знает, как на строительство зайти и как оттуда выйти.

Таким "тихим" способом, неизвестный (если он такой один) мог вынести слишком много всякого ценного железа со строительной площадки метро. Соответственно, чтобы продолжить строительство, нужно будет вернуть на место все похищенное.

Как метро на Виноградарь разносят на металл

Что говорят в полиции?

В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что заинтересовались опубликованным в Сети видео. Полицейские Подольского района столицы уже ознакомили с кадрами, на которые попал несун с пакетом.

"В настоящее время полицейские работают по установлению данного лица", – рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Там добавляют, что будут информировать о результатах проделанной работы – потому что метрополитен очень важный для столицы объект.

Что говорят в метрополитене?

В КП "Киевский метрополитен" напоминают, что расторгли договор с АО "Киевметрострой". Именно эта организация должна была организовать охрану объекта строительства.

"Строительные площадки закреплены за "Киевметростроем", а также оборудование и имущество. В настоящее время решается вопрос их передачи", – сообщили сайту ТСН.ua в пресс-службе столичной подземки.

В метрополитене нам не смогли рассказать сколько же металла мог вынести несун со строительства метро, только поблагодарили неравнодушных граждан за бдительность.

"Спасибо за бдительность. Просим, по возможности, при выявлении подобных случаев заблаговременно информировать правоохранительные органы", — отметили в КП "Киевский метрополитен".

Напомним, история со строительством метро на жилмассив Виноградарь в Киеве закончилась большим фиаско. Еще в начале этого года городские чиновники уверяли, что работы по строительству тоннелей и новой станции будут возобновлены, несмотря на войну. Даже радовали киевлян обещанием о вводе в эксплуатацию станции "Мостицкая" в конце 2024 года.

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