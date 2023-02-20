Метро на Виноградарь снова строят: как продолжаются работы и чего ждать киевлянам

Несмотря на возникающие в результате войны трудности, столичные власти и метрополитен прилагают максимум усилий, чтобы этот проект продолжался.

В Киеве возобновлены строительные работы новых станций метро на Виноградаре. Четкий срок окончания работ пока неизвестен, поскольку на темпы строительства влияет текущая ситуация с безопасностью в стране.

Об этом ТСН.ua рассказал в эксклюзивном интервью Виктор Брагинский, начальник КП "Киевский метрополитен".

Брагинский напомнил, что в начале войны и введения военного положения генподрядчик АО "Киевметрострой" сообщил Киевский метрополитен об отсутствии возможности выполнения работ по строительству метро на Виноградаре. С тех пор строительство новых станций было остановлено.

Впрочем, по его словам, сейчас генподрядчик все-таки возобновил строительные работы.

"Конечно, что на темпы строительства влияет текущая ситуация, ведь бригады строителей и все, кто вовлечен в строительство, во время воздушной тревоги должны быть в безопасности. Кроме того, нестабильное электроснабжение замедляет рабочий процесс. Но, несмотря на трудности, возникающие из-за войны, киевская городские власти и метрополитен прилагают максимум усилий, чтобы этот проект продолжался", – пояснил он.

Начальник КП "Киевский метрополитен" также отметил, что сейчас сосредоточена работа над теми участками, которые нуждаются в первоочередном выполнении работ. Но сегодня очень сложно назвать четкий срок окончания работ.

По его данным, один тоннель между станциями уже выстроен, строители приступают к строительству второго.

"На открытых участках есть котлованы, если их оставить открытыми, то из-за плотного строительства рядом они просто могут обвалиться. Нам нужно, прежде всего, ликвидировать техногенную опасность — закрепить уже построенные тоннели и накрыть их, а затем перейти к строительству второго тоннеля от станции "Мостицкая" к станции "Сырец", — сказал чиновник.

По его данным, один тоннель между станциями уже построен, строители приступают к строительству второго.

"Один тоннель между ним протяженностью 1249 метров уже выстроен, теперь нужно построить второй. По-прежнему его будет строить проходческий щит "Галина", — подытожил Брагинский.

Полную версию интервью о том, что изменилось в метрополитене за год, как он менял режим своей работы во время войны и чего ждать в будущем, читайте здесь.

Напомним, в Киевском метрополитене в скором времени могут появиться новые сквозные вагоны.

Как сообщалось, в Киеве на 19 станциях метро обустроили точки с USB-зарядками.

К слову, Киевская городская прокуратура несколько лет назад в судебном порядке потребовала взыскать 183 млн грн с подрядчика строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь. Установлено, что, получив авансовый платеж, подрядчик использовал часть средств не по назначению.

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