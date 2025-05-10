Основатель «Автострады» Максим Шкиль рассказал о состоянии строительства метро на Виноградарь

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Киев ждет метро в Виноградарь уже не первый год, а последние пять лет этот проект сопровождается скандалами и задержками. В условиях полномасштабной войны за возобновление строительства взялась группа компаний "Автострада".

ТСН.ua пообщался с основателем компании Максимом Шкилем, чтобы узнать, что удалось сделать за семь месяцев, есть ли прогресс и когда же киевляне наконец-то смогут воспользоваться новыми станциями «зеленой» ветки метро.

Максим Шкиль

Что сделано за семь месяцев

— С момента возобновления строительства метро на Виноградарь прошло 7 месяцев, что сделано за этот период времени?

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— Фактически были возобновлены работы на всех участках строительства. В настоящее время осуществляется перенос инженерных сетей. В частности, системы водоснабжения и водоотвода, включая канализационные сети и водопровод.

Проводятся работы по переносу газовых сетей среднего и низкого давления, перемещение кабельной сети напряжением 10 кВ и каналов спецсвязи, что позволяет сохранить их функциональность и избежать помех для дальнейших строительных работ.

Бетонирование двухъярусного тоннеля между "Мостицкой" и "Проспектом Правды" / Фото "Автострада"

Кроме этого, выполняются следующие работы:

бетонирование двухуровневых тоннелей между станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды» (где поезда будут двигаться друг над другом); параллельно здесь идет разработка котлована и монтаж системы крепления для дальнейшего строительства двухуровневых тоннелей;

строительство демонтажной шахты над тоннелем глубокой закладки между станциями «Сырец» и «Мостицкая». Демонтажная шахта возводится над конечной точкой проходки туннелепроходческого щита. Через эту шахту щит будет поднят на поверхность после проходки;

на участке, где предусмотрено строительство конечной станции «зеленой» ветки «Проспект Правды» и оборотных тупиков для разворота и ночного отстоя поездов, ведется бетонирование лотковой части тоннеля, продолжается стабилизация грунтов в котловане по технологии Jet grouting. Этот способ укрепления фундамента активно используется для создания подземных тоннелей, в частности метро.

На перекрытой части проспекта Европейского Союза устраиваем форшахту — подготовительный этап для дальнейшего возведения диафрагменных стенок для укрепления котлована методом «стена в грунте».

Работы на всех участках объекта ведем в круглосуточном режиме.

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Последствия бесхозяйственности

— За три года войны было немало сообщений о хищении кабелей и другого оборудования со строительных площадок метро на Виноградарь. Действительно ли вандалы нанесли значительный ущерб строительству? В каком состоянии вы приняли строительные площадки?

— Когда мы зашли на строительные площадки, они были в неудовлетворительном состоянии. В течение лет на площадках не было охраны, поэтому определенное количество оборудования и материалов было потеряно.

Второй тоннель ждет щита

— Началось ли строительство второго тоннеля от станции «Сырец» до станции «Мостицкая»? Или эти работы еще не начаты?

— Мы приобрели туннелепроходческий щит, который будет доставлен после восстановления в Украину в начале 2026 года. И сразу же эти работы будут начаты. Сейчас идет перенос сетей, идут подготовительные работы для того, чтобы иметь соответствующий фронт.

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Первый тоннель между “Сырцем” и “Мостицкой”/ Фото “Автострада”

Миллионы евро на восстановление «Галины»

— Какова судьба немецкого туннелепроходческого щита «Галина», которым строили первый тоннель? Вам удалось его выкупить у предыдущих владельцев?

— Да, мы выкупили туннелепроходческий щит у предыдущих владельцев, но от щита остался только корпус. Все оборудование было разворовано: отсутствуют основные элементы бурового комплекса, автоматика, силовые кабели и другое критически важное оборудование. Поэтому его приходится практически восстанавливать с нуля, заменять все элементы. Восстановление заказано у немецкой компании Herrenknecht. Дефектация длилась четыре месяца – специалисты компании разработали индивидуальный проект под эту машину, определили необходимые комплектующие. Щит будет отправлен на восстановление в Германию. Общая стоимость восстановления тоннелепроходческого комплекса составляет 8 миллионов евро. Herrenknecht получила аванс в размере 30% от общей суммы.

— Какое имя получит обновленный щит? Ведь «Галиной» его назвали по старой метростроительской традиции – от имени жены начальника участка.

— У нас он называется туннелепроходческий щит Herrenknecht. Других названий не планируем.

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Когда увидим станцию «Мостицкая»

— В каком состоянии строительство станции «Мостицкая». Какой ее процент уже построен?

— На станции «Мостицкая» выполняются работы на нескольких участках одновременно. Недавно там начался один из важнейших этапов — строительство диафрагменных стен для укрепления котлована. Для выполнения этих сложных инженерных задач «Автострада» проинвестировала в новое специализированное оборудование — буровую установку Casagrande B200 и бентонитовый завод SAICI.

Параллельно здесь идет строительство вентиляционного узла, противодутьевой сбойки, совмещенной тягово-понижающей подстанции.

Так сейчас выглядит станция метро "Мостицкая" / Фото "Автострада"

Метро рядом с фундаментами домов

— Что сейчас происходит на участке от станции «Мостицкая» до «Проспекта правды»?

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— Продолжается строительство двухъярусного тоннеля — это первый такой проект в истории украинского метростроения. Благодаря использованию технологии «стена в грунте» обеспечивается безопасное выполнение работ в непосредственной близости от многоэтажных жилых домов. Общая протяженность этого участка составляет 1600 метров.

Уникальные для Киева тоннели

— Здесь строятся уникальные для Киева тоннели, где поезда метро будут курсировать друг над другом. Расскажите о технологии строительства необычных тоннелей. Насколько они будут безопасны?

— Технология строительства двухъярусного тоннеля предусматривает поэтапное выполнение работ: сначала устраивается лоточная часть, затем устанавливается передвижная опалубка и бетонируется нижний уровень тоннеля. После достижения требуемой прочности бетона выполняется бетонирование верхнего уровня.

Двухъярусные тоннели между "Мостицкой" и "Проспектом правды"/ Фото "Автострада"

Вражеские обстрелы и тревоги

— Строить метро сложно в мирное время, а какие сложности возникают во время войны? Страдали ли участки строительства метро на Виноградаре от воздушных атак врага?

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— Это воздушные тревоги, поскольку они полностью останавливают производственные процессы. Что касается атак врага на объект, то с точки зрения безопасности не будем подробно комментировать, поскольку на строительстве работают люди.

Как повлияла на строительство метро мобилизация

— Сейчас почти во всех областях деятельности есть проблема с кадрами из-за мобилизации. Есть ли такая проблема на строительстве метро на Виноградарь?

— Метростроение — очень узкое направление в строительстве. Сейчас «Автострада» возрождает отрасль, которая была фактически уничтожена. Мы с нуля закупили необходимое оборудование, перепрофилировали персонал, в том числе многие мостовики и дорожные рабочие уже прошли переквалификацию. Также у нас работают опытные метростроители, передающие коллективу свои знания и навыки.

— Не планируете привлекать к строительству иностранных работников?

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— Мы постоянно обмениваемся опытом с международными коллегами, проводим совместные консультации и обучение, имплементируем в Украине самые лучшие мировые практики в сфере строительства метро.

Демонтажная шахта над тоннелем глубокой закладки / Фото "Автострада"

Сколько миллиардов стоит строительство

— Из-за частых переносов дать открытия метро на Виноградарь, киевляне уже мало верят в это, мол, снова не хватит денег. Сколько обойдется строительство метро на Виноградарь?

— Сумма контракта почти 14 миллиардов гривен.

Своевременность выполнения работ напрямую зависит от должного финансирования. В условиях войны говорить о полном выделении таких средств сложно, поэтому надеемся, что по завершении активных боевых действий вопрос финансирования в полном объеме будет решен. Если финансирование будет увеличено, соответственно, в таком случае будут увеличены и темпы выполнения работ.

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Когда ждать метро Виноградарь

— Можете уже сейчас назвать приблизительные даты открытия двух станций метро на Виноградарь?

— Мы работаем круглосуточно, но, как я отметил ранее, завершение строительства напрямую зависит от объемов выделенного финансирования.

— Какие дальнейшие перспективы строительства «зеленой» ветки и в целом метрополитена в Киеве?

— Надеемся, что следующим шагом станет строительство метро на Троещину.

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Дата публикации 13:31, 07.04.25 Количество просмотров 143 На Виноградаре строят метро: как изменились маршруты общественного транспорта