Метро на Виноградарь в Киеве обещают уже в 2024 году: что говорят эксперты

Что сейчас происходит на строительстве и зачем корректируют проект за 70 миллионов.

В Киеве снова заговорили о строительстве метро на Виноградарь. Громкое заявление недавно сделал мэр Киева Виталий Кличко. Глава города рассказал, что темпы строительства метрополитена ускорили, и есть вероятность открыть две станции уже в 2024 году.

Город начал строительство метро на Виноградаре в 2019 году. Планировалось, что в 2021 году заработают две новые станции, но этого не произошло. В сентябре 2021 года в договор о строительстве были внесены изменения, а завершение проекта перенесено на 2023 год. Дальше строительство метро остановила война.

В феврале этого года Виктор Брагинский, начальник КП "Киевский метрополитен" сообщил сайту ТСН.ua, что частично работы на строительстве метро на Виноградаре возобновлены. Чиновник тогда отметил, что работа сосредоточена над теми участками, которые нуждаются в первоочередном выполнении.

Что говорят эксперты

В Киевсовете называют планы городских властей открыть две станции метро на Виноградарь в 2024 году нереальными и фантастическими.

"Я считаю, что это нереально. Почему? Потому что это уже не первое обещание построить метро на этот жилой массив. Пока я не вижу никаких оснований для этого. Там пока не наблюдается возобновление работ в полном объеме, а есть ряд уголовных производств по этим объектах. Я просто не понимаю откуда взялся этот оптимизм, чтобы мэр мог обещать что-то достроить сейчас, ведь обстоятельства никак не изменились. Эти заявления абсолютно нереальны и фантастические, и я не понимаю для чего давать такие обещания", — рассказывает сайту ТСН.ua Ксения Семенова, депутат Киевсовета.

В Киевсовете говорят, что на строительство метро на Виноградарь в этом году направили 500 миллионов гривен, а в следующем планируют выделить 2 миллиарда. Между тем, корректировка проекта строительства метро на Виноградарь составит 70 млн грн, работа над ним еще не закончена. Потому пока обещания мэра некоторые депутаты считают фантастическими.

Второй тоннель от станции "Сырец" до "Мостицкой" не строят — ведут подготовительные работы/фото "Киевметрострой"

Интересно, что длина тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая" – почти 1300 метров. Строительство первого тоннеля заняло примерно девять месяцев. Если туннелепроходческий комплекс "Галина" запустят в работу в сентябре этого года, он сможет построить второй тоннель между станциями только к лету следующего года. И это при условии, что не возникнет никаких форс-мажоров.

Другие эксперты считают, что планы достроить в 2024 году две станции метро на Виноградарь могут быть реальными.

"Я думаю, что озвученные сроки вполне реальны. Главное условие – своевременное финансирование строительства. Также важно, чтобы не было резкого удорожания стоимости работ и материалов. Вы же помните, что построить эти две станции обещали очень быстро, но потом произошел внутренний конфликт между заказчиком и подрядчиком строительства, когда заморозили счета. И после этого строительство станций на Виноградарь остановилось. К сожалению, в нашей стране такое случается, когда внутренние конфликты влияют на реализацию очень хороших и важных для города вопросов", — рассказал сайту ТСН.ua Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Что говорят в метрополитене

Сайт ТСН.ua поинтересовался, что сейчас происходит на строительных площадках метро на Виноградарь. На наши вопросы ответил Дмитрий Пинчук, заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

Что сейчас происходит на площадках по строительству метро на Виноградарь. Что сделано за последние полгода?

По состоянию на это время продолжаются строительные работы "Строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе" продолжается строительство участка от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" — I (первой) очереди, в том числе в части сооружения двухъярусных перегонных монолитных тоннелей между будущими станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Технология строительства двухъярусных тоннелей используется впервые в истории метростроения Киевского метрополитена и обусловлена плотной городской застройкой в месте прохождения метро. Продолжается выполнение работ по устройству гидроизоляции основных перегонных конструкций с применением современных высокоэффективных полимерных материалов и технологий, подготовке к выносу инженерных сетей и т.п.

Технология строительства двухъярусных тоннелей применяется впервые в истории метростроения Киевского метрополитена

Построен ли второй тоннель от станции "Мостицкая" до станции "Сырец"?

На сегодняшний день построен правый перегонный тоннель от станции "Мостицкая" до станции "Сырец" и продолжаются подготовительные работы по строительству второго тоннеля от станции "Мостицкая", учитывая сложности с нарушением логистических цепей по получению необходимых расходных материалов для обслуживания туннелепроходческого комплекса, в связи с военной агрессией России против Украины и продолжительными воздушными тревогами при ракетных обстрелах.

Начались ли работы по строительству станции метро "Мостицкая"?

По состоянию на это время, выполнен значительный объем основных строительных работ на строительных площадках, в том числе станции "Мостицкая", в частности по устройству ограждающих конструкции методом "стена в грунте", монолитного железобетонного крепления котлована металлоконструкциями, разработки и вывоза грунта, сооружения основных конструкций совмещенной тягово-снижающей подстанции СТП-76.

Строить второй тоннель будет туннелепроходческий комплекс "Галина"

Почему возникла необходимость корректировать проект строительства метро на Виноградарь? Что в нем планируется изменить и как это повлияет на стоимость самого проекта?

Потребность в корректировке проектной документации, которая в настоящее время находится на завершающей стадии, возникла в связи с необходимостью корректировки проектных решений и по результатам научно-технического сопровождения специализированной организацией. Окончательная стоимость проекта будет определена после его экспертизы.

Напомним, что ранее строительство двух станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивалось на общую сумму 5 миллиардов 993 миллиона гривен.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что во время тревоги в Киеве пассажиров бесплатно не пускали в метро.

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