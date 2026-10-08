Метро остановилось, такси стало "золотым", а канализация дала сбой: что происходило в Киеве после атаки РФ

Киев

Реклама

Вечером 8 октября Киев погрузился в настоящий хаос. Из-за российской атаки в столице возникли серьезные проблемы с коммуникациями: исчез свет, начались сбои с водой, остановился общественный транспорт и возникли огромные пробки.

ТСН собрал все подробности о ситуации в Киеве по состоянию на данный момент.

Реклама

Отключение света в Киеве: что известно о состоянии энергосистемы

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, из-за нового вражеского обстрела повреждена часть оборудования, питающего столицу. В результате в нескольких районах Киева массово исчез свет. Энергетики уже подключают обесточенные дома, но на это уйдет время.

Реклама

В Минэнерго также призвали следить за новостями только на официальных страницах, где информация подается взвешенно и без лишних подробностей. Киевлян просят доверять только проверенным источникам и не выкладывать фото или видео, которые могут помочь врагу.

Перебои с водоснабжением и понижение давления в районах Киева

Также в столице 8 октября возникли проблемы с водой. Об этом сообщили в КМВА и ЧАО «АК „Киевводоканал“.

Из-за отключения света на некоторых водокачках в Киеве упало давление воды. Проблемы с водоснабжением зафиксировали в пяти районах на Правом берегу:

Святошинском;

Соломенском;

Шевченковском;

Голосеевском;

Печерском.

В некоторых домах воду могут временно отключить полностью. В городской службе уверяют, что специалисты «Киевводоканала» делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение. Киевлянам также напоминают, что питьевую воду можно набрать в бюветах.

Реклама

Критическая ситуация с канализацией в Борщаговской общине — что известно

Из-за отключения света на объектах Киевводоканала столица временно не принимала сточные воды, в том числе и из Борщаговской общины. О ситуации в соседней общине сообщил и. о. Борщаговского сельского головы Александр Медведь.

Впоследствии он отметил, что специалисты вернули свет на канализационные насосные станции Киева и «Киевводоканал» снова заработал в обычном режиме.

«В связи с этим водоснабжение в Борщаговской общине постепенно возобновляется. Для стабилизации давления в системе может потребоваться определенное время, поэтому вода в разных частях общества может появляться неодновременно», — сообщил Александр Медведь.

В Киеве не работало метро — что известно

В Киеве вечером 8 октября возникли временные проблемы в метро. Из-за сбоя с внешней электроэнергией в подземке полностью останавливали движение поездов и эскалаторы, о чем сообщили в КП «Киевский метрополитен».

Реклама

Отключение света в метро / © соцмережі

В соцсетях киевляне массово писали об остановке красной, синей и зеленой линий. Позже в подземке заявили, что движение поездов было возобновлено на всех ветвях. Впрочем, они курсируют с увеличенными интервалами:

«красная» линия — 10 минут;

«синяя» линия — 5 минут;

«зеленая» линия — 10 минут.

Відключення світла в метро Києва / © соцмережі

Коллапс с наземным транспортом в Киеве

В КГГА отметили, что из-за отсутствия света часть наземного транспорта временно не ходит. Вместо скоростного трамвая на Борщаговку планируют выпустить автобусы. О возобновлении движения власти сообщат дополнительно.

В то же время, как сообщили в «Новости Эспрессо.TV», вечером на остановках образуются масштабные очереди на общественный транспорт из-за временных остановок метро и задержки электротранспорта.

Черги на громадський транспорт / © Эспрессо TV

Космические цены на такси в Киеве

Как сообщает «РБК-Украина», из-за остановки метро и задержки трамваев и троллейбусов киевляне массово начали вызывать такси. Из-за огромного спроса цены на поездки вечером стремительно взлетели. Результаты цены на поездки популярными маршрутами выросли в несколько раз:

От Майдана Незалежности до Осокорков: тариф «Стандарт» достигал 1101 грн, «Комфорт» — 1249 грн, «Бизнес» — 1362 грн.

От Майдана Незалежности до Оболони: «Стандарт» стоил 876 грн, «Комфорт» — 984 грн, «Бизнес» — 1088 грн.

Цены на такси в Киеве. / © РБК

Отключение света в Верховной Раде

В зданиях комитетов Верховной Рады, в частности, на улице Липской в Комитете по вопросам энергетики и Комитете по вопросам налоговой политики, также исчез свет. Такую ситуацию в правительственном квартале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Учитывая, что здание комитетов было когда-то частью гостиницы, эти длинные темные коридоры немного напоминают Silent Hill…. особенно с фонариком», — прокомментировал нардеп.

Отключение света застали киевляне в театре Франко и возле «Октября»

Как сообщалось в городских пабликах, отключение света застало неожиданно посетителей Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Во время спектакля в зале внезапно погас свет, после чего зрители и актеры начали вместе петь украинские песни во тьме.

Дата публикации 21:03, 08.10.26 Количество просмотров 21 В Киеве во время спектакля отключили свет: зрители и актеры пели в темноте

В то же время, по информации «Эспрессо TV», у кинотеатра «Жовтень» после отключения электроэнергии дети продолжали играть на детской площадке в полной темноте, адаптируясь к новым реалиям столичной жизни.

Відключення світла в Києві / © Эспрессо TV

Новости Киева — последние события

Напомним, в Софиевской Борщаговке под Киевом вражеский дрон попал в частный дом, в результате чего возник пожар.

Ранее в Киеве и области начались экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго». Привычные графики отключений света пока не действуют.

Новости партнеров