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Метро остановилось, такси стало "золотым", а канализация дала сбой: что происходило в Киеве после атаки РФ
После очередной атаки РФ в Киеве возникли масштабные перебои с электроэнергией, водоснабжением и транспортом. Что происходит в столице по состоянию на данный момент.
Вечером 8 октября Киев погрузился в настоящий хаос. Из-за российской атаки в столице возникли серьезные проблемы с коммуникациями: исчез свет, начались сбои с водой, остановился общественный транспорт и возникли огромные пробки.
ТСН собрал все подробности о ситуации в Киеве по состоянию на данный момент.
Отключение света в Киеве: что известно о состоянии энергосистемы
Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, из-за нового вражеского обстрела повреждена часть оборудования, питающего столицу. В результате в нескольких районах Киева массово исчез свет. Энергетики уже подключают обесточенные дома, но на это уйдет время.
В Минэнерго также призвали следить за новостями только на официальных страницах, где информация подается взвешенно и без лишних подробностей. Киевлян просят доверять только проверенным источникам и не выкладывать фото или видео, которые могут помочь врагу.
Перебои с водоснабжением и понижение давления в районах Киева
Также в столице 8 октября возникли проблемы с водой. Об этом сообщили в КМВА и ЧАО «АК „Киевводоканал“.
Из-за отключения света на некоторых водокачках в Киеве упало давление воды. Проблемы с водоснабжением зафиксировали в пяти районах на Правом берегу:
Святошинском;
Соломенском;
Шевченковском;
Голосеевском;
Печерском.
В некоторых домах воду могут временно отключить полностью. В городской службе уверяют, что специалисты «Киевводоканала» делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение. Киевлянам также напоминают, что питьевую воду можно набрать в бюветах.
Критическая ситуация с канализацией в Борщаговской общине — что известно
Из-за отключения света на объектах Киевводоканала столица временно не принимала сточные воды, в том числе и из Борщаговской общины. О ситуации в соседней общине сообщил и. о. Борщаговского сельского головы Александр Медведь.
Впоследствии он отметил, что специалисты вернули свет на канализационные насосные станции Киева и «Киевводоканал» снова заработал в обычном режиме.
«В связи с этим водоснабжение в Борщаговской общине постепенно возобновляется. Для стабилизации давления в системе может потребоваться определенное время, поэтому вода в разных частях общества может появляться неодновременно», — сообщил Александр Медведь.
В Киеве не работало метро — что известно
В Киеве вечером 8 октября возникли временные проблемы в метро. Из-за сбоя с внешней электроэнергией в подземке полностью останавливали движение поездов и эскалаторы, о чем сообщили в КП «Киевский метрополитен».
В соцсетях киевляне массово писали об остановке красной, синей и зеленой линий. Позже в подземке заявили, что движение поездов было возобновлено на всех ветвях. Впрочем, они курсируют с увеличенными интервалами:
«красная» линия — 10 минут;
«синяя» линия — 5 минут;
«зеленая» линия — 10 минут.
Коллапс с наземным транспортом в Киеве
В КГГА отметили, что из-за отсутствия света часть наземного транспорта временно не ходит. Вместо скоростного трамвая на Борщаговку планируют выпустить автобусы. О возобновлении движения власти сообщат дополнительно.
В то же время, как сообщили в «Новости Эспрессо.TV», вечером на остановках образуются масштабные очереди на общественный транспорт из-за временных остановок метро и задержки электротранспорта.
Космические цены на такси в Киеве
Как сообщает «РБК-Украина», из-за остановки метро и задержки трамваев и троллейбусов киевляне массово начали вызывать такси. Из-за огромного спроса цены на поездки вечером стремительно взлетели. Результаты цены на поездки популярными маршрутами выросли в несколько раз:
От Майдана Незалежности до Осокорков: тариф «Стандарт» достигал 1101 грн, «Комфорт» — 1249 грн, «Бизнес» — 1362 грн.
От Майдана Незалежности до Оболони: «Стандарт» стоил 876 грн, «Комфорт» — 984 грн, «Бизнес» — 1088 грн.
Отключение света в Верховной Раде
В зданиях комитетов Верховной Рады, в частности, на улице Липской в Комитете по вопросам энергетики и Комитете по вопросам налоговой политики, также исчез свет. Такую ситуацию в правительственном квартале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Учитывая, что здание комитетов было когда-то частью гостиницы, эти длинные темные коридоры немного напоминают Silent Hill…. особенно с фонариком», — прокомментировал нардеп.
Отключение света застали киевляне в театре Франко и возле «Октября»
Как сообщалось в городских пабликах, отключение света застало неожиданно посетителей Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Во время спектакля в зале внезапно погас свет, после чего зрители и актеры начали вместе петь украинские песни во тьме.
В то же время, по информации «Эспрессо TV», у кинотеатра «Жовтень» после отключения электроэнергии дети продолжали играть на детской площадке в полной темноте, адаптируясь к новым реалиям столичной жизни.
Новости Киева — последние события
Напомним, в Софиевской Борщаговке под Киевом вражеский дрон попал в частный дом, в результате чего возник пожар.
Ранее в Киеве и области начались экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго». Привычные графики отключений света пока не действуют.